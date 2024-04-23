Комитет по защите журналистов призвал освободить Имрана Алиева

23 апреля 2024, 06:09

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Базирующийся в Нью-Йорке международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил арест в Азербайджане руководителя сайта meclis.info Имрана Алиева. КЗЖ призвал власти Азербайджана освободить Алиев и других заключенных журналистов и прекратить аресты по обвинениям в незаконном финансировании от международных доноров.

Как писал "Кавказский узел", руководитель онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев был задержан в Азербайджане 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV. 19 апреля Алиев был арестован, он стал обвиняемым по делу о контрабанде иностранной валюты, возбужденном против сотрудников Abzas Media. Суд отправил его под стражу на два месяца, защита намерена обжаловать арест.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Власти Азербайджана должны освободить журналиста Имрана Алиева и прекратить арестовывать журналистов по обвинениям в незаконном получении финансирования от международных доноров, говорится в заявлении, которое опубликовало 22 апреля Комитет по защите журналистов.

В заявлении организации, поступившем корреспонденту «Кавказского узла» отмечается, что Алиев стал тринадцатым азербайджанским журналистом, привлеченным к уголовной ответственности с ноября 2023 года по обвинению в контрабанде валюты, связанной с получением финансирования от международных доноров, на фоне ухудшения отношений с Западом.

Провластный сайт qafqazinfo.az 18 апреля опубликовал статью под названием "Новые факты по делу Abzas Media и Toplum TV" В ней утверждается, что в ходе расследования выявились новые факты получения обвиняемыми грантов у западных доноров через банки США, Германии, Австрии, Чехии и Грузии, а также "новые имена". Как утверждают авторы статьи, деньги обналичивались в банкоматах Грузии и по частям доставлялись в Азербайджан, чтобы "не вызывать подозрений". В статье руководитель платформы Meclis.info Имран Алиев, наряду с директором Abzas Media Ульви Гасанли и главным редактором этого издания Севиндж Вагифгызы, обвиняется в использовании "безымянных банковских карт" грузинского, американского и британского банков "в целях уклонения от финансового контроля". Там же указывается, что нарушение законодательства о грантах - "не единственная вина" участников этих медиа-проектов, а сами проекты "имели антинациональный характер и были рассчитаны на то, чтобы нанести удар по независимому внешнеполитическому курсу Азербайджана".

«В новостных сообщениях цитируются неназванные родственники Имрана Алиева, которые рассказали, что полиция избила журналиста и ударила его электрическим током во время задержания, что у него были синяки под глазами и неустановленные травмы на теле», - далее отмечено в заявлении КЗЖ.

Человек, знакомый с делом, побеседовавший с КЗЖ на условиях анонимности, ссылаясь на опасения репрессий, сообщил, что полиция заставила Алиева подписать документ о признательных показаниях.

«Проведение массовых арестов журналистов по обвинениям в незаконном получении денег от уважаемых международных доноров является для властей Азербайджана воплощением цинизма, в то время как они потратили два десятилетия на то, чтобы сделать практически невозможным для независимых, критически настроенных СМИ получать финансирование как внутри страны, так и за рубежом», - заявила координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид,.

На ее взгляд, «международные партнеры Баку должны проявить большую решимость, подталкивая Азербайджан к улучшению печальной ситуации со свободой прессы, прежде чем страна проведет климатическую конференцию COP29 в ноябре».

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса. Пять неправительственных организаций Азербайджана объединились, чтобы в рамках предстоящей в ноябре в Баку международной климатической конференции COP29 привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. Они учредили в связи с этим "Инициативу справедливой среды - COP29".

«Утверждения о том, что журналист Имран Алиев подвергся нападению после ареста, должны быть полностью расследованы, а все несправедливо заключенные в тюрьму журналисты должны быть освобождены», - далее отметила Саид.

Еще десять журналистов в настоящее время находятся под стражей по аналогичным обвинениям: шестеро из расследовательской компании Abzas Media, двое - из онлайн-канала Kanal 13 и двое - из Toplum TV . Еще двое сотрудников Toplum TV, которым также предъявлены обвинения, были освобождены до суда под надзор полиции, напоминает КЗЖ.

Имран Алиев имел доступ к адвокату по выбору для судебного заседания 19 апреля, но им разрешили встретиться только один раз, сообщил КЗЖ человек, знакомый с делом.

КЗЖ отметило давление правительства Азербайджана на рекламодателей с тем, чтобы сдержать от их финансирования независимых СМИ, в то время как ограничительное законодательство в значительной степени запрещает иностранное финансирование .

Это сужает возможности для западных доноров поддержать независимую журналистику в Азербайджане, сообщил КЗЖ находящийся в изгнании защитник свободы прессы Эмин Гусейнов. Во-первых, некоммерческие донорские организации, согласно законодательству, должны быть зарегистрированы, а затем им необходимо официальное разрешение на предоставление грантов независимым средствам массовой информации, в чем обычно отказывают, сказал Гусейнов.

Электронное письмо КЗЖ с просьбой прокомментировать арест Алиева в Министерство внутренних дел Азербайджана, не получило ответа, сказано в заключение заявления КЗЖ.

Близкие Алиева рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что на его арест подана апелляция, однако дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Представители МВД оказались не доступны для комментариев.

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