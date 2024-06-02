Отчет властей о благоустройстве сёл вызвал скепсис у жителей Кабардино-Балкарии

02 июня 2024, 09:57

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За последние четыре года на благоустройство сёл Кабардино-Балкарии направлено два миллиарда рублей, а с 2025 года в них планируется построить детские площадки, парковки, тротуары и пешеходные дорожки, а также сделать уличное освещение, заявили власти. Жители республики, комментируя обещания чиновников, указали на проблему с низкой оплатой труда в селах и призвали решить проблему с подачей воды в дома их жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", жители сел в Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с благоустройством, в частности – на плохое водоснабжение и на его отсутствие. Так, в ноябре 2021 года жители села Псыгансу Урванского района рассказали о систематических перебоях с водоснабжением. В феврале текущего года жители села Исламей также указали властям на проблему с подачей воды.

В 2020-2024 годах на развитие транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт спортзалов, Домов культуры и амбулаторий в селах Кабардино-Балкарии, а также на улучшение жилищных условий сельчан, власти направили два миллиарда рублей, сообщил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев.

Власти Кабардино-Балкарии планируют, чтобы республика приняла участие в новом направления федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В ее рамках с 2025 года в селах Кабардино-Балкарии планируется обустроить зоны отдыха, спортивные и детские площадки, сделать уличное освещение, построить пешеходные дорожки и тротуары, а также велосипедные дорожки и парковки, привел 29 мая ТАСС слова Сижажева.

Пост о планах властей Кабардино-Балкарии по обустройству сел был опубликован 30 мая в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 402 тысяч пользователей. На 09.55 мск эта запись набрала 356 отметок "нравится" и 34 комментария. Часть их авторов пожаловалась на низкую оплату труда на селе.

"Доплату к зарплате работникам на селе верните. Всю жизнь им больше давали, сейчас в разы меньше. Именно сфера социального обслуживания", – отметил t.muxamed1994.

"Лучше бы организовали рабочие места с нормальной оплатой труда", – написала marusya150512.

"Верните жителям сельских поселений земли, возрождать нужно сельское хозяйство, животноводство", – подчеркнул za__mir____.

"К сожалению, работу делают некачественно и из самых дешевых материалов. На нашей улице провели освещение – хватило только на месяц. Все лампочки сгорели. Сказали меняйте за свой счет", – пожаловалась fatimakosheeva.

Другая часть пользователей указала на проблему в селах с водоснабжением.

"А почему опять умалчивается вопрос о водоснабжении сельского населения? Или вода не нужна людям, животным и растениям?" – спросила ella.bgenikova.

"Нам достаточно бесперебойного водоснабжения", – заявил пользователь po_07_.

"Дайте воду людям в сёлах, в Малке вода идёт только до двух дня в лучшем случае", – указала marita.8614.

"Воду в сёла верните", – призвал пользователь karavan2016.

"Организуйте, пожалуйста в селе Алтуд по улице Хавпачева пешеходную дорожку. Нам негде ходить в плохую погоду, кроме как по обочине. Неужели глава республики ни разу у нас не появится? Мы бы вам все показали бы и рассказали бы", – заявил пользователь uasm1975.

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