Первые паломники из Карачаево-Черкесии отправились на хадж

02 июня 2024, 09:04

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На хадж в Саудовскую Аравию отправилась первая группа паломников из Карачаево-Черкесии. Всего хадж в этом году планируют совершить более 300 жителей республики.

По данным Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии, 1 июня из республики в Саудовскую Аравию для совершения хаджа отправилась первая группа верующих в составе 50 человек.

"Из Минеральных Вод в Дубай вылетела первая группа паломников, откуда они доберутся в Саудовскую Аравию. Всего из нашего региона в этом году в хадж отправятся шесть групп верующих, вылет второй группы запланирован на 4 июня", – привел сегодня ночью ТАСС слова начальника отдела хаджа Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Джетул-хаджи Тамбиева.

Хадж в текущем году совершат более 300 мусульман из Карачаево-Черкесии, добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что стоимость поездки в хадж в 2023 году начиналась с 4900 долларов. Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы отметили, такая стоимость была неподъемна для большинства жителей и им пришлось рассчитывать на спонсоров.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

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