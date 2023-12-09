Кавказоведы сочли неподъемной стоимость поездки на хадж

09 декабря 2023, 01:51

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Стоимость поездки в хадж в этом году начинается с 4900 долларов. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" кавказоведов, такая стоимость неподъемна для большинства жителей, им придется рассчитывать на спонсоров, которые могли бы обеспечить им поездку.

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для мусульман из России. В 2023 году квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину вернулась к допандемийному уровню и составила 25 тысяч мест. При этом стоимость поездки на хадж для жителей Чечни возросла за счет подорожания авиаперевозок.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

Заместитель председателя правительства Чечни по социальному блоку Айшат Кадырова 6 декабря объявила конкурс среди подписчиков в соцсети. Она, в частности, сообщила, что в комментариях к публикации выберет 10 человек, которым "подарит большой хадж". "Делитесь, почему лично для вас было бы важным посетить такое место", - написала она.

Помощник муфтия Чечни по вопросам хаджа подтвердил 8 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что заявки на хадж уже принимаются, и стоимость большого паломничества составляет 5500 долларов. Есть один вариант хадж-тура — так называемый "комфорт". "Он включает прямой авиаперелёт из Грозного, питание в гостиницах и на территории Мина и Арафа, размещение в гостинице по четыре человека в номере, трансфер и так далее", — отметил он.

Хадж-оператор "Марва-тур" также отправляет часть паломников из Чечни. "Цены на хадж начинаются с 4900 долларов. Это самый экономный вариант. Питание только в Мина. А цена туров люкс до 10 000 долларов. Там питание везде", - сообщил корреспонденту представитель "Марва-тур".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что средний человек в Чечне не может сам накопить сумму в 5 500 долларов. "Это огромные деньги. Полмиллиона рублей. Таких возможностей нет у людей. Они буквально выживают", - считает он.

При этом он отметил, что в Чечне есть и немало состоятельных людей. "Но они почти исключительно из близкого круга Кадырова. Как правило, эти люди по много раз сами совершили хадж. И как бы кощунственно ни звучало, эти путешествия им поднадоели. А это для них просто путешествия, не больше. Потому что совершать хадж, а затем вновь продолжить совершать преступления - это богохульство. Но они могут финансировать менее состоятельных родственников, чтобы они совершили хадж. Однако при этом много людей, которые живут по канонам ислама, избегают грехов, преступлений, которые бы искренне хотели выполнить это предписание ислама, такой возможности не получают", - рассказал Кутаев.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также считает, это указанная сумма слишком велика для рядового жителя Чечни. "Не знаю, кто установил такую цену. Если это так, то немногие поедут по этой цене", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам правозащитника, работу в Чеченской Республике имеют не больше 30 процентов. "Из них процентов 90 не смогут себе позволить хадж. Потому что доходы слишком маленькие. А могут себе позволить люди с налаженным бизнесом, имеющие доходы помимо заработной платы. У нас нет таких зарплат, которые позволяли бы семейному человеку накопить такие большие суммы", - пояснил Титиев.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов, в свою очередь, отметил, что, хотя хадж и является личной обязанностью мусульманина перед Богом, но это обязанность с оговорками.

"Для его исполнения есть существенная оговорка: при материальной возможности и физической способности совершить хадж. Поэтому не только в России, на Кавказе, но и по всему миру большинство мусульман не совершает хадж", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, по его словам, у российских мусульман сложилась традиция, что богатые люди могут отправлять более бедных людей в хадж. "Не вакиль-уль-хадж — заместитель на хадже (это когда человек имеет средства, но физически не способен преодолеть путь, и отправляет другого человека, который за него осуществляет паломничество), а именно дает средства другому человеку, чтобы тот выполнил сам обязанность хаджа. В республиках Северного Кавказа значительная часть совершивших хадж совершали его за счёт более богатых соотечественников", - пояснил Ярлыкапов..

Он отметил, что жители Кавказа не привыкли рассчитывать на помощь государства в вопросе оплаты хаджа. "Дагестанцы, например, в отдельные годы составляли до 80% людей, отправлявшихся в хадж из России. Не все они богатые, но как-то изыскивали средства для совершения паломничества. То же самое происходит и в Чечне. А цены всегда были относительно высокие", - указал Ярлыкапов.

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