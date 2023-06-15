Квота на хадж для Чечни увеличена на фоне подорожания поездки

15 июня 2023, 16:05

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Квота для Чечни на хадж в этом году увеличена до 3100 человек, половина из них уже прибыли в места паломничества, сообщил представитель муфтията. Стоимость поездки на хадж для жителей Чечни возросла за счет подорожания авиаперевозок.

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для мусульман из России. В 2023 году квота на хадж для паломников из России в Мекку и Медину вернулась к допандемийному уровню и составила 25 тысяч мест.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра.

В этом году квота на хадж для Чечни - 3100 человек, сообщил помощник муфтия Чечни по вопросам хаджа Леча Хункаров. "Это на 500 мест больше, чем в предыдущие годы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, квота уже полностью заполнена и вряд ли будет увеличена. "Половина людей уже прибыла в места паломничества. У нас каждый день прямые рейсы из Грозного до Джидды. А обратные перелёты будут из Медины. Квота заполнена, она фиксированная. Но даже если будут места, уже нет времени для подготовки к хаджу. А это большой объём работы", - сказал Хункаров.

Часть паломников отправилась в хадж с пятилетними, не биометрическими паспортами, добавил представитель муфтията. "Мы долго работали над тем, чтобы разрешили посещение Саудовской Аравии с обычными паспортами. Обращались с заявлениями в министерство хаджа королевства, в посольство Саудовской Аравии в России. В итоге разрешили приезжать по старым паспортам. Иногда на въезде могут возникать технические проблемы. Но они решаются и пока все прошли по ним", - отметил он.

Стоимость хаджа по сравнению с периодом до пандемии коронавируса выросла, в большей степени из-за подорожания авиаперелётов, указал Хункаров. "Более экономный тариф - с комбинированным переездом - самолётом до Дубая и далее на автобусе в Мекку. В этом случае стоимость путевки в хадж — 4500-5000 долларов. А хадж с прямыми рейсами - от 5500 долларов на человека", - пояснил он.

Руководитель шестого рейса паломников из Чечни Хусейн Абдулла рассказал, что 11-й раз как руководитель группы выезжает в Мекку. "Каких-то вопросов, сложностей при оформлении ни у кого из группы не возникало. Система налаженная. Люди, даже находясь в другом регионе, могли в электронном виде подавать документы", - пояснил он.

Около 200 человек, вылетевших первым рейсом, поехали в хадж бесплатно за счёт Фонда Ахмата Кадырова, добавил он.

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