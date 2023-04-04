Более 7 тысяч жителей Дагестана подали заявки для совершения хаджа

04 апреля 2023, 11:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Всего в этом году в Дагестане планируется принять около 10 тысяч заявок и достичь допандемийного уровня, сообщил представитель "Марва-Тур".

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля 2022 года стало известно, что Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман - до 11 318 человек. Дагестану в российской квоте на хадж было выделено выделено 4550 мест.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Опрошенные "Кавказским узлом" богословы отметили, что ислам допускает возможность отмены хаджа при чрезвычайной ситуации.

В этом году квота для региона по данным на 4 апреля пока не определена, однако хадж-оператор отмечает значительный рост заявок. "Мы видим очень высокую активность. Сейчас мы приняли уже больше 7 тысяч заявок и думаю, что мы выполним допандемийную квоту. Мы ожидаем принять около 10 тысяч заявок", - сказал генеральный директор хадж-оператора Дагестана "Марва-Тур" Булат Курбанов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, сейчас составляются графики полетов. Известно, что большая часть паломников из региона смогут отправиться в хадж прямыми авиарейсами. "Около 70% паломников будут отправляться на прямых рейсах", - отметил Курбанов.

9 января в Духовном управлении мусульман Татарстана сообщили, что квота на хадж в Саудовскую Аравию для паломников из России в 2023 году составит 25 тысяч мест, пишет агентство.

Тысяча жителей Дагестана смогут совершить паломничество в этом году бесплатно - хадж профинансирует сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов, сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале муфтията Дагестана.

Уроженец Дербента, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине. Включение Сулеймана Керимова в санкционные списки не скажется на его помощи Дагестану, поскольку траты Керимова на благотворительность значительны для республики, но не составляют существенной доли его расходов, предположили ранее опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Напомним, до пандемии коронавируса - в 2019 году - квота на хадж для России составляла 20 500 человек и была в последующем увеличена еще на 5000 человек. Из них для Дагестана выделялась квота на 8600 человек с дополнительным увеличением до 9600 человек. В начале 2020 года также была достигнута договорённость о российской ежегодной квоте в размере 25 000 человек, однако в связи с пандемией Саудовская Аравия запретила большое паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине для иностранных граждан. В 2020 году паломничество совершили только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты было предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. Остальные 30% паломников были из числа местных работников здравоохранения и правоохранителей, уже переболевших коронавирусом.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.