Журналисты исключили влияние санкций на дагестанские проекты Керимова

21 марта 2022, 12:45

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Включение Сулеймана Керимова в санкционные списки не скажется на его помощи Дагестану, поскольку траты Керимова на благотворительность значительны для республики, но не составляют существенной доли его расходов, предположили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты.

Как писал "Кавказский узел", сенатор от Дагестана Сулейман Керимов включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов — российский предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета Федерации от Дагестана. В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

В Дагестане существует благотворительный фонд Сулеймана Керимова, который проводит различные благотворительные акции, а также помогает различным категориям граждан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Журналист упомянул, что наиболее заметное благотворительное направление фонда Сулеймана Керимова — это помощь больным детям. "Он этому уделяет большое внимание. Мы знаем, что он и в Китай отправлял [больных детей]", — рассказал Фатуллаев.

Кроме благотворительности в рамках фонда, Керимов регулярно проводит благотворительные акции по финансовой поддержке населения, раздаче продуктов, напомнил он.

Весной 2021 года сенатор Сулейман Керимов по случаю Рамадана пообещал выплатить нескольким десяткам тысяч нуждающихся семей в южных районах Дагестана по 20 тысяч рублей. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи считают, что акция имеет сугубо благотворительный характер и не связана с предстоящими выборами, поскольку Керимов и так очень популярен в республике.

По данным журналиста, Сулейман Керимов планирует создать санаторий в одном из районов республики. Для этого сенатор приобрел землю у радонового источника для последующего строительства санаторного комплекса. "Он собирается создать там хороший пансионат федерального уровня", — рассказал Фатуллаев. Также Керимов планирует реализовать проект небольшого туристического центра в Самурском реликтовом лесу, добавил Фатуллаев.

Фатуллаев отметил, что Керимов не заинтересован в рекламе и пиаре, является "не публичным человеком", который очень мало выступает, практически не даёт интервью. По его мнению, Керимов старается максимально быстро реализовать интересующие его благотворительные проекты, не привлекая внимания общества. "При наличии достаточных финансовых средств он просто смотрит, что необходимо и тут же его оперативно (делает это)", — отметил журналист.

По мнению Фатуллаева, введение новых санкций не отразится на проектах Керимова или тех благотворительных акциях, которые планировал сенатор. "Ни один из них [проектов] не может быть приостановлен, потому что для его [Керимова] финансового состояния эти суммы невелики. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах эти суммы затрат [на реализацию проектов] внушительные", — отметил Фатуллаев.

Среди проектов Керимова на территории Дагестана, которые были закрыты, Фатуллаев назвал поддержку футбольного клуба "Анжи". Причины, по которым Керимов перестал финансировать "Анжи", Фатуллаев назвать затруднился.

Когда клуб финансировал Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран, а главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, под руководством которого клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, отмечается в материале о футбольном клубе "Анжи", опубликованном на "Кавказском узле".

По словам журналиста, попадание в санкционный список не окажет отрицательного влияния на имидж Керимова, а лишь укрепит в глазах общества Керимова как российского бизнесмена, который пострадал от западных санкций.

У Сулеймана Керимова нет постоянно действующих проектов на территории Дагестана, однако его благотворительные акции проходят настолько часто, что это можно считать постоянно действующим благотворительным проектом, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Его разовые акции настолько часты, что они сливаются в некий постоянно действующий [благотворительный] проект", — отметил он.

Среди таких масштабных инициатив Керимова журналист назвал финансирование футбольного клуба "Анжи", благотворительный проект по отправке мусульманских паломников в хадж, финансирование Керимовым запуска завода листового стекла, финансовые вложения политика в город Дербент. "Эти все проекты разные, но они складываются в некую систему, которая показывает, что для Сулеймана Керимова Дагестан остаётся важным", — подчеркнул Магомедов.

Он предположил, что какие-то из проектов и направлений деятельности Керимова в Дагестане могут быть заморожены или свернуты. Но не из-за того, что сенатор попал в санкционные списки, а в связи с возможным скрытым "политическим конфликтом", "который не позволил удовлетворить все интересы вокруг денег Сулеймана Керимова", добавил Магомедов.

По его мнению, включение Керимова в санкционные списки никак не повлияет на его имидж, так как среди дагестанцев Керимов воспринимается как благотворитель и человек с бескорыстным "желанием вкладываться в Дагестан". "Традиционно имидж Сулеймана Керимова всегда остаётся на высоте", — подчеркнул Магомедов.

Включение в санкционные списки Евросоюза и США никак не отразится на благотворительной деятельности и сенатора в регионе, согласился журналист газеты "Новое дело" Идрис Юсупов. Керимов известен в республике как благотворитель и меценат, отметил он.

"Несмотря на то, что та [благотворительная] помощь, которую он оказывал, для республики существенная, но, я думаю, она не такая существенная для его [финансового] состояния", — считает Юсупов.

Журналист убежден, что благотворительная деятельность Керимова на территории республики продолжится. Юсупов напомнил, что сенатор продолжал оказывать благотворительную помощь дагестанцам даже тогда, когда сам находился в различных непростых жизненных ситуациях. Также Керимов оказывал помощь республике в период пандемии коронавируса. Журналист отметил, что сенатор становился на налоговый учёт в Дагестане, чтобы пополнять бюджет республики при помощи выплаты налогов.

Юсупов напомнил о проекте Керимова по оказанию помощи детям, больным ДЦП. "С его стороны оказывалась довольно существенная помощь", — рассказал он. Простые жители республики воспринимают Керимова как самого состоятельного из дагестанцев, а также как человека, проводящего масштабные благотворительные акции, считает Юсупов.

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