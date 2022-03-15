Сулейман Керимов. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=g2Hkv67EtkQ

15 марта 2022, 21:59

Сулейман Керимов попал в новый санкционный список Евросоюза

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза в связи со спецоперацией на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля началась военная спецоперация российских войск на Украине, в связи с чем Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции. 25 февраля главы государств и правительств Евросоюза утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России, направленных на финансовый, энергетический, транспортный секторы, экспортное финансирование и визовую политику. 8 марта МИД Японии обнародовал детали санкционного пакета в отношении России, согласно которому персональные санкции были введены против 20 граждан, в том числе главы Чечни Рамзана Кадырова. Глава Чечни заверил, что активов в Японии не имеет и санкций не боится.

Военную спецоперацию осудили в Японии, Канаде, Грузии, Австралии, во многих европейских странах и США. В чем суть военного конфликта на Украине, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций, с сегодняшнего дня ограничения введены в отношении 15 физлиц и 9 юрлиц из России, сообщили РИА "Новости".

В санкционный список вошла группа крупных фигур российского бизнеса, в том числе Сулейман Керимов, отмечается в сообщении.

У многих новых фигурантов списка среди обоснований для введения санкций упомянуто участие во встрече бизнеса с президентом Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала военной операции на Украине, сообщил "Интерфакс".

Участие во встрече 24 февраля с Путиным в Кремле приняли участие 37 представителей крупного бизнеса, в том числе основатель инвестиционного холдинга "Нафта Москва" Сулейман Керимов, сообщил ТАСС.

Также под санкциями оказались компании, связанные с оборонной промышленностью России. Против этих компаний "введены более строгие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности", говорится в сообщении.

Напомним, уроженец Дербента, предприниматель и совладелец ряда крупных компаний Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана с 2008 года. 30 сентября дагестанские парламентарии единогласно проголосовали за кандидатуру сенатора Сулеймана Керимова на должность представителя республики в Совете Федерации.

Он известен в Дагестане своими благотворительными проектами. В октябре 2020 года Керимову было присвоено звание почетного гражданина Махачкалы. Керимов занимается благотворительностью и за пределами Дагестана, а его благотворительные акции никак не связаны с выборами, пояснили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Сулейман Керимов как крупная политическая фигура не нуждается в проведении благотворительных акций для повышения своего политического рейтинга и решения политических задач, указал, в частности, главный редактор РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов по итогам 2021 гола возглавил рейтинг российских миллиардеров, чье состояние уменьшилось в 2021 году.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Сулеймана Керимова

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Аналитики назвали роль главы Дагестана ключевой при выборе спикера парламента", "Пользователи соцсети раскритиковали составителей списков на помощь от Керимова", ""Единая Россия" набрала ноль голосов на семи участках в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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