Керимов Сулейман Абусаидович

30 ноября 2022, 08:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Сулейман Керимов — российский предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета федерации от Дагестана.

30 января 2018 года Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны .



Политическая деятельность

В декабре 1999 года Сулейман Керимов стал депутатом Государственной Думы России третьего созыва по общефедеральному списку избирательного блока "Блок Жириновского", войдя в комитет по безопасности.

7 декабря 2003 года Сулейман Керимов был избран депутатом Государственной думы четвертого созыва по общефедеральному списку избирательного объединения ЛДПР. В Госдуме вошел в состав фракции ЛДПР и занял пост заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту, а также был включен в состав комитета по безопасности.

В апреле 2007 года Сулейман Керимов вышел из фракции ЛДПР и стал независимым депутатом, а спустя неделю подал заявление о вступлении в фракцию "Единая Россия". 11 мая 2007 года Керимов стал членом фракции "единороссов".

В декабре 2007 года, по предложению спикера дагестанского парламента Магомеда Сулейманова Керимов был единогласно избран представителем Народного собрания Дагестана в Совете федерации. В феврале 2008 года верхняя палата российского парламента подтвердила его полномочия .

В сентябре 2016 года Керимов был переизбран сенатором от Дагестана в Совете Федерации. После очередных выборов в Народное собрание Дагестана в сентябре 2021 года он сохранил свой статус.

Бизнес

В октябре 1998 года Сулейман Керимов за 50 миллионов долларов приобрел у руководства инвестиционной компании ОАО "Нафта-Москва" - наследницы "Союзнефтеэкспорта", нефтеторгового монополиста, экспортировавшего во времена СССР по 200 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно, - 55% ее акций. Компания переживала трудные времена - после августовского кризиса 1998 года деньги "Нафта-Москвы" "зависли" в нескольких рухнувших банках, долги исчислялись сотнями миллионов долларов, и менеджменту во главе с бывшим замминистра нефтегазовой промышленности Анатолием Колотилиным пришлось выставить "Нафта-Москву" на продажу. За год (по другим данным - полтора) Керимов увеличил свою долю в акциях компании до 100%.

В июне 2000 года "Нафта-Москва" купила компанию "Варьеганнефтегаз" - дочернее предприятие СИДАНКО, в отношении которого была инициирована процедура банкротства.

В конце 2003 и 2004 году "Нафта" начала скупать земли в Подмосковье на Новорижском шоссе. На этих землях планировалось возвести 2,7 миллиона квадратных метров элитного жилья и развлекательных комплексов. Стоимость проекта оценивалась в 3 миллиарда долларов. Проект получил название: частный город "Рублево-Архангельское". К 2006 году он занимал уже 430 гектаров земли.

В июле 2005 года Керимов вместе с Дерипаской и Абрамовичем приобрел пакет акций государственной нефтекомпании "Роснефть" (компании, в конце 2004 года купившей бывшую "дочку" НК "ЮКОС" - "Юганскнефтегаз").

В 2005 году компания "Нафта-Москва" стала одним из спонсоров Российского футбольного союза и генеральным спонсором национальной сборной России по вольной борьбе. В ноябре 2005 года президент Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) Рафаэль Мартинетти вручил Сулейману Керимову одну из самых престижных наград - "Золотой Орден".

В конце 2005 года "Нафта" за 900 миллионов долларов купила компанию "Полиметалл", занимающую в России ведущие позиции по объемам добычи серебра и второе место по объемам добычи золота.

24 мая 2006 года Сулейман Керимов избран председателем Попечительского совета Федерации спортивной борьбы России. По словам президента федерации Михаила Мамиашвили, решение об учреждении Попечительского совета и назначении его руководителя было принято потому, что для эффективного выполнения стоящих перед федерацией задач решающее значение приобрело долгосрочное взаимодействие с государственными органами управления спортом и крупными национальными бизнес-структурами.

В феврале 2006 года Керимов решил сделать из "Нафта-Москвы" полноценную инвестиционную компанию, превратив ее в ведущий фонд прямых инвестиций.

21 ноября 2006 года компания "Нафта-Москва" и правительство Москвы объявили о создании ОАО "Объединенная гостиничная компания" (ОГК), куда должны были быть переданы находящиеся на балансе города акции более 20 гостиниц (в том числе "Балчуг", "Метрополь", "Националь" и "Рэдиссон-Славянская"). Уставный капитал новой компании должен был составить не менее 2 млрд долларов: 49% должно было принадлежать городу, 51% - "Нафта-Москве". Однако в конце января 2007 года правительство Москвы заявило о намерении прервать совместный гостиничный бизнес с компанией "Нафта-Москва". По заявлениям чиновников, причиной расторжения договора с Керимовым послужило проведение точной оценки пакетов акций муниципальных гостиниц, которой было установлено, что общая стоимость активов всех гостиниц Москвы (которые должны были войти в ОГК) составила сумму почти 7 млрд долларов.

Осенью 2007 года Сулейман Керимов неожиданно начал распродавать свои российские активы: первой была реализована фирма "Метроном АГ" (оператор сети супермаркетов "Меркадо"). В апреле 2008 года стало известно, что Керимов договорился о продаже "Национальных телекоммуникаций" Национальной медиагруппе. С января по май 2008 года, при посредничестве зарубежных банков Morgan Stanley и Credit Suisse, С.Керимов продал крупные пакеты акций Сбербанка и "Газпрома" (по неофициальной информации, всего компании "Нафта-Москва" принадлежало 6% акций Сбербанка и 4,5% акций "Газпрома") .

По оценкам экспертов, состояние Сулеймана Керимова в 2007 году составляло 14,4 миллиарда долларов. По рейтингу журнала Forbes, Керимов занимал 35-е место в списке самых богатых людей мира.

Во второй половине мая 2008 года "Полиметалл" официально сообщил о том, что Сулейман Керимов ведет переговоры о продаже своей доли в компании. Кроме того, Керимов планировал продать и строящийся элитный поселок "Рублево-Архангельское". Освободившиеся средства бизнесмен вложил в зарубежные финансовые институты - по состоянию на июнь 2008 года он уже приобрел около 3% акций Deutsche Bank, а также бумаги Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS.

Однако с февраля 2009 года в СМИ появились публикации о приобретениях Керимова в России. Сообщалось, что его "Нафта-Москва" стала собственником 75% "Главстрой СПб" (строительного подразделения "Базэла" Дерипаски). В том же месяце стало известно, что правительство Москвы предложило "Нафта-Москве" контрольный пакет ОАО "Декмос", занимавшегося строительством гостиницы "Москва".

В марте 2009 года "Коммерсант" сообщил о том, что владелец холдинга "Интеррос" Владимир Потанин продает структурам Керимова 22% акций ОАО "Полюс Золото". В июне руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявило, что покупка пакета акций компании "Полюс Золото" компанией Керимова была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям. В июле 2009 года, когда "Полюс Золото" раскрыло структуру собственности, стало известно, что Керимов — бенефициар 36,88% акций компании: сообщалось, что этот пакет он контролирует через Wandle Holdings Limited.

В апреле 2009 года один крупнейших девелоперов страны - группа компаний ПИК - официально признала, что "Нафта-Москва" получила 25% ее акций и подала ходатайство в ФАС на покупку еще 20% ПИКа. А в августе 2009 года стало известно, что в 2008 году группа компаний "Нафта Ко" стала владельцем почти 100% ЗАО "Торговый дом "ЦВУМ" ("Военторг").

Акционер "Уралкалия"

В июне 2010 года Керимов стал обладателем 25 процентов акций шестого по величине в мире производителя калийных удобрений ОАО "Уралкалий", основным акционером которого являлся Дмитрий Рыболовлев. По оценкам экспертов, он заплатил за блокпакет компании 2,5 миллиарда долларов .

2 сентября 2013 года Следственный комитет Беларуси объявил в розыск Сулеймана Керимова. Действия Керимова квалифицированы следствием как организация злоупотребления властью и служебными полномочиями (п.4 ст.16 и ч.3 ст.424 Уголовного кодекса). По версии СК Беларуси, ряд руководителей Белорусской калийной компании (совместного предприятия "Уралкалия" и "Беларуськалия") реализовали схему, нанесшую интересам Беларуси ущерб в размере $100 млн. Следователи предполагают, что за некоторое время до того, как "Уралкалий" разорвал сотрудничество с "Беларуськалием", менеджеры Белорусской калийной компании втайне от белорусской стороны предоставляли покупателям скидки и разрывали выгодные контракты, чтобы потом перезаключить их с "Уралкалием".

3 сентября российское бюро Интерпола получило из Центрального офиса организации информацию об объявлении в международный розыск сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Владелец "Анжи"

В январе 2011 года на встрече Керимова с президентом Дагестана Магомедсаламом Магомедовым было принято решение о передаче под контроль сенатора дагестанского футбольного клуба "Анжи" (Махачкала), что дало возможность клубу приобрести таких известных игроков, как Юрий Жирков ("Челси" Лондон), Роберто Карлос ("Коринтианс" Сан-Паулу), Балаж Джуджак, Эйндховен ("ПСВ" Нидерланды), Одил Ахмедов ("Пахтакор" Узбекистан), Мубарак Буссуфа ("Андерлехт" Бельгия) и главное приобретение - покупка в августе 2011 года у миланского "Интернационале" камерунского суперфорварда Самуэля Это’О. В декабре 2016 года Керимов передал ФК "Анжи" новому владельцу Осману Кадиеву .

Акционер ВТБ

В феврале 2011 года Керимов приобрел за 500 миллионов долларов около 1,5 процента акций государственного банка ВТБ, став его крупнейшим частным акционером.

В марте 2011 года Керимов принял участие в выборах в Народное собрание Дагестана в составе списка "Единой России". 31 марта 2011 года новый состав дагестанского парламента переутвердил Керимова в качестве сенатора.

В 2013 году Сулейман Керимов занимал 20-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 7,1 миллиарда долларов . Керимов владеет крупными пакетами акций ряда российских предприятий - "Уралкалия" (18,1%), ВТБ (6%), Polyus Gold (40,2%), ПИК (47%).

Иски

14 апреля 2015 года появилось сообщение, что окружной суд Никосии заморозил некоторые активы Сулеймана Керимова по иску предпринимателя Ашота Егиазаряна, добивающегося компенсации расходов на строительство гостиницы в центре Москвы. Согласно решению Лондонского международного арбитражного суда (13.01.2015) Керимову было предписано выплатить Егиазаряну $250 млн, однако первый транш так и не был выплачен в ноябре 2014 года. Точный перечень замороженных активов не известен. Один из источников газеты утверждал со ссылкой на решение суда, что в списке, среди прочего, есть акции Polyus Gold, а также сеть кинотеатров "Синема парк" (формально ее собственник - сын бизнесмена Саид Керимов) и ФК "Анжи" .

Авария во Франции

25 ноября 2006 года Сулейман Керимов попал в автокатастрофу во Франции, в г.Ницца. Автомобиль Ferrari Enzo (стоимостью 675 тысяч евро), в котором Сулейман Керимов вместе с телеведущей канала СТС Тиной Канделаки ехал по набережной, врезался в дерево и загорелся . Керимов с тяжелыми ожогами был доставлен в специализированную больницу De la Timone в Марселе. По словам очевидцев аварии, он сумел сам выбраться из машины и пытался сбить пламя со своей одежды. Канделаки пострадала меньше - она была доставлена в больницу Saint-Roch и в тот же день выписалась.

24 января 2007 года после длительного лечения в военном госпитале им.Королевы Астрид в Брюсселе Керимов вернулся в Москву и приступил к работе.

Арест во Франции

В ноябре 2017 года Сулеймана Керимова задержала французская полиция в Ницце по делу об уклонении от уплаты налогов . По данным полиции, Керимов совершал эти действия через махинации с недвижимостью. Судья принял решение о начале расследования в отношении Сулеймана Керимова, а также о залоге в размере 5 млн евро, по которому сенатор вышел на свободу. При этом суд решил, что Керимов должен сдать свой паспорт, не может покидать департамент Приморские Альпы, а также должен регулярно отмечаться в полиции .

По французским законам за неуплату налогов и отмывание денег может грозить лишение свободы на срок до десяти лет, но, как показывает практика, до судебного процесса дело может и не дойти, если фигурант возместит причиненный им ущерб .

28 ноября 2017 года прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что на освобождение Керимова под залог была подана апелляцию, поскольку прокуратура считает необходимым, чтобы российский бизнесмен находился в предварительном заключении .

4 декабря 2017 года прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр обвинил Керимова в ввозе во Францию от 500 миллионов до 750 миллионов евро с целью отмывания денежных средств .

Благотворительность

В октябре 2009 года Сулейман Керимов профинансировал поездку в Москву семью Якубовых из Кизлярского района Дагестана, на теле девятимесячного сына которых - Али - неизвестным образом появляются строки из Корана.

Керимов - постоянный завсегдатай московских богемных клубов. Он любит устраивать роскошные светские мероприятия, вечеринки с поп-звездами, катание на собственной яхте Ice, стоящей у берегов Испании (построена на верфи Люрссен в Бремене (Германия); длина этого четырехпалубного судна составляет 90 метров). Личным самолетом Сулеймана Керимова является Boeing Business Jet (BBJ) 737-700 - роскошно отделанный среднемагистральный пассажирский лайнер с дальностью беспосадочного полета до 12 000 км (в стандартной коммерческой компоновке Boeing 737 перевозит более 100 пассажиров, но в модификации BBJ принимает на борт всего 16 персон, причем на борту имеются кабинет, душевая и спальня).

Семейное положение: жена Фируза - дочь высокопоставленного дагестанского чиновника. В семье трое детей - сын и две дочери.

"Дураку сколько ни дай — ему все равно мало!" — так в 2018 году обозначил Сулейман Керимов свое видение инвестиций в будущее Дербента, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" видео о визите миллиардера в этот дагестанский город.

Хадж по программе Керимова

Сулейман Керимов занимается благотворительностью, жертвует крупные суммы на социальные мероприятия, в частности Торгово-промышленной палаты. В апреле 2007 года Керимов пожертвовал 100 млн долларов на строительство в Москве Соборной мечети, а в мае того же года выделил средства на то, чтобы отправить на хадж 5 тысяч россиян.

Ежегодно число паломников, отправляющихся в хадж в Мекку от Дагестана по благотворительной линии сенатора Сулеймана Керимова, составляет от 2,5 до 3 тысяч человек. Точное их число зависит от выделенных республике общих квот на хадж. Благотворительный проект осуществляется компанией "Марва-Тур".

Под санкциями

6 апреля 2018 года Минфин США включил Керимова в список высокопоставленных лиц и бизнесменов, в отношении которых были введены санкции и заморожены активы. Санкционный список объяснялся выгодой, которую приносит поддержка действий российских властей .

15 марта 2022 года против Сулеймана Керимова санкции в связи с военной спецоперацией в Украине ввел Евросоюз. Среди обоснований для введения санкций упомянуто участие во встрече бизнесменов с Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

15 ноября 2022 года Минфин США ввел санкции против супруги Керимова Фирузы Керимовой, его дочерей Гульнары и Амины, сына Саида и племянника Наримана Гаджиева. Санкции также коснулись компаний аффилированных с Керимовым и членами его семьи.

Биография

Родился 12 марта 1966 года в г.Дербенте (по другим данным - в селе Каракюре Докузпаринского района) Дагестанской АССР. По национальности - лезгин. Отец - юрист, работал в уголовном розыске; мать - бухгалтер Сбербанка России. В юности Сулейман Керимов увлекался дзюдо и гиревым спортом, был неоднократным чемпионом различных первенств .

По окончанию средней школы в Дербенте в 1983 году (аттестат с отличием, любимый предмет - математика) поступил на строительный факультет Дагестанского политехнического института. В 1984 году - по окончании первого курса института - Сулейман Керимов был призван в армию и прошел срочную воинскую службу в Ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР (РВСН ВС СССР), где был начальником расчета в звании старшего сержанта. Во время срочной службы Керимов был чемпионом дивизии по гиревому спорту.

После увольнения в запас в 1986 году Керимов продолжил учебу на экономическом факультете Дагестанского государственного университета (ДГУ) им. В.И. Ленина, который окончил в 1989 году по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности". Параллельно с учебой Керимов выполнял функции заместителя председателя профкома ДГУ.

В 1989-1995 годах Сулейман Керимов работал в должностях от экономиста до помощника генерального директора по экономическим вопросам завода "Эльтав" министерства электронной промышленности.

С 1995 года Сулейман Керимов - генеральный директор инвестиционной компании ООО "Союз-финанс" (г.Москва). Эта московская компания работала в сфере отечественного авиационного бизнеса, сырьевых отраслях и банковском секторе. Именно в это время (с 1995 по 1998 год) Керимов, по сведениям СМИ, заработал первоначальный капитал.

В апреле 1997 года Керимов стал научным сотрудником Международного института корпораций (Москва), а в феврале 1999 года был назначен вице-президентом этой некоммерческой организации.

Примечания