Великобритания ввела санкции против родственников Сулеймана Керимова

12 апреля 2023, 13:30

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Власти Великобритании ввели санкции против дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и его племянника.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении супруги сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Фирузы Керимовой, а также его дочерей Гульнары и Амины, сына Саида и племянника Наримана Гаджиева, которого власти США считают финансовым посредником Керимова. Санкции также коснулись компаний, аффилированных с Керимовым и членами его семьи.

После начала военной операции на Украине Евросоюз и США ввели против России масштабные санкции. 15 марта 2022 года стало известно, что Сулейман Керимов включен в список российских бизнесменов, попавших под ограничительные меры Евросоюза.

Великобритания ввела санкции против 11 российских компаний и физических лиц, в том числе родственников Сулеймана Керимова, сообщает сегодня "Коммерсант".

Согласно документу, размещенному сегодня на сайте правительства Великобритании, под санкции попали дочь сенатора Гульнара Керимова и его племянник Нариман Гаджиев.

Напомним, уроженец Дербента Сулейман Керимов является сенатором от Дагестана с 2008 года. 30 сентября дагестанские парламентарии единогласно проголосовали за его кандидатуру на должность представителя республики в Совете Федерации.

Керимов известен в Дагестане благотворительными проектами. В октябре 2020 года ему было присвоено звание почетного гражданина Махачкалы. Керимов занимается благотворительностью и за пределами Дагестана, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

20 ноября 2017 года Сулейман Керимов был задержан во Франции и обвинен в отмывании денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. В декабре того же года суд освободил его под залог в 5 миллионов евро. 28 июня 2018 года французские правоохранители сняли с Керимова обвинения и перевели его в статус свидетеля, и 13 июля того же года Керимов вернулся к работе в Совете Федерации.

Подробнее о том, в чем обвиняли миллиардера французские власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Узник Лазурного берега. Чем Сулейман Керимов не угодил Франции".

В ноябре 2022 года прокуратура во Франции начала проверку сведений французского ведомства по борьбе с отмыванием денег о том, что 32-летняя Гульнара Керимова потратила 268 миллионов евро на покупку компаний, владеющих четырьмя роскошными виллами.

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