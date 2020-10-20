Пользователи соцсети встретили иронией присвоение Керимову звания почетного махачкалинца

20 октября 2020, 13:34

Сулейман Керимов за помощь дагестанским больницам во время пандемии достоин большего, чем право на бесплатный проезд в маршрутках, указали читатели местных Instagram-пабликов после решения властей присвоить бизнесмену звание почетного гражданина Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", весной сенатор Сулейман Керимов выделил более 1,5 миллиарда рублей на помощь дагестанским врачам, закупку дорогостоящих аппаратов искусственной вентиляции легких, тепловизоров и многого другого – список необходимого предоставили в республиканском Минздраве и в Дербентской центральной городской больнице. При этом в ходе проверки, проведенной в Дербентской центральной городской больнице, выяснилось, что аппарат для проведения компьютерной томографии и другое оборудование, закупленное Сулейманом Керимовым, не были установлены вовремя.

Помощь дагестанским больницам Керимов оказывал и летом. Так, сенатор подарил Городской клинической больнице Махачкалы аппарат искусственной вентиляции легких и другое оборудование, сообщили 7 июня "Дербентские новости". Кроме того, сотрудники Городской клинической больницы Махачкалы получили денежные премии от Сулеймана Керимова, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из махачкалинских врачей.

Присвоение Керимову звания почетного гражданина связано с помощью, оказанной республике в связи с пандемией коронавируса, пояснил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

"Пандемия коронавируса застала нас врасплох. Ощущалась нехватка, в первую очередь, средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, а также лекарственных препаратов. В самые тяжелые для республики дни руку помощи протянули наши земляки, достойные сыны Дагестана. В числе других городов и районов, помощь поступала и в наш городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Мною было подготовлено представление, которое единогласно поддержали депутаты Махачкалинского городского собрания", - говорится в публикации на странице Дадаева в Instagram от 17 октября.

Перепост этого сообщения на странице мэрии Махачкалы в Instagram к 13.34 20 октября собрал 162 "лайка" и семь комментариев, авторы, которых, в частности, указали, что это недостаточная благодарность Керимову. "Почему почетный гражданин Махачкалы, а не Дагестана?" - спросила zaremaru. "Сулейман не только почётный гражданин республики, но всей России. Он заслуживает большего", - высказалась ra_ma9618.

Читатели Instagram-паблика "Дербент - Наш Город", в свою очередь, выразили удивление тем, что Сулейман Керимов не стал почетным гражданином этого, родного для него города. "Когда он с Дербента, а присвоили в Махе (Махачкале. - Прим. "Кавказского узла")", - указала rmaxmodova. "А почему не Дербента?" - удивился elekisalam66.

Уроженец Дербента Сулейман Керимов — российский предприниматель, совладелец ряда крупных компаний, акционер "Уралкалия", член Совета Федерации от Дагестана. Сулейман Керимов известен в Дагестане, и особенно в Дербенте, своими благотворительными проектами. 30 января 2018 года Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в так называемый "Кремлевский список", составленный Минфином США по требованию нового закона о противодействии противникам этой страны, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Сулеймане Керимове.

Пользовательница соцсети ledy.doctor сочла, что Керимову не нужно звание почетного гражданина. "Зачем оно ему... как пятое колесо", - написала она.

К 13.34 мск публикация в группе "Дербент - Наш Город" собрала 9638 просмотров и 20 комментариев. У паблика 134 тысячи подписчиков.

Читатели паблика "Махачкала" обратили внимание на то, что одной из привилегий почетных граждан является бесплатный проезд в общественном транспорте. "Бесплатно на троллейбусе. Всю жизнь мечтал, наверное", - сыронизировал kaspiysk_relaxation_8ceh. "Мечты их сбылись, наверное - бесплатно на метане ездить. Какую большую честь им оказали!" - написал provolka_setki_dag_05. "Смех и только - бесплатный проезд. Не смешите людей, ему на ваш транспорт чихать", - заявила сегодня patimatsimonian.

"С Керимова за проезд и так в общественном транспорте никто деньги не возьмет, он столько сделал для людей хорошего. <...> Лучше дайте эту привилегию местным чиновникам, чтобы не ездили на джипах за наш счет", - предложил mm4036333.

Пользователь соцсети zaid2028 предложил дать Керимову не почетное звание, а реальный пост. "Керимов и так, наверное, был для махачкалинцев почетным гражданином. Лучше бы поставили главой Дагестана", - заявил он.

К 13.34 мск публикация в группе makhachkala.live собрала 9679 просмотров. У паблика 80,5 тысячи подписчиков.

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