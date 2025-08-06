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Кавказский узел

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00:51, 6 августа 2025

Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антон Ерошов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 470 убитых там военнослужащих из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 4 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции не менее 469 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района назвала имя очередного убитого на Украине военного, анонсируя его похороны. Антону Ерошову было 25 лет, других биографических данных о нем чиновники не сообщили. 

Ерошова похоронят сегодня, 6 августа, в станице Павлодольской, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 470 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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