Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Антон Ерошов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 470 убитых там военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции не менее 469 бойцов из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района назвала имя очередного убитого на Украине военного, анонсируя его похороны. Антону Ерошову было 25 лет, других биографических данных о нем чиновники не сообщили.

Ерошова похоронят сегодня, 6 августа, в станице Павлодольской, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 470 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".