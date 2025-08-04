Власти Северной Осетии назвали имя убитого в военной операции бойца

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Леонид Хугаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 469 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции не менее 468 бойцов из Северной Осетии.

Житель Сунжи Леонид Хугаев убит в специальной военной операции на Украине, в его честь на доме, в котором он жиж установлена мемориальная доска, сообщила администрация Пригородного района в своем Telegram-канале 3 августа. Подробности биографии Хугаева в сообщении не приведены, указывается лишь, что он был посмертно награжден орденом Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 467 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".