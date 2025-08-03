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Кавказский узел

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17:55, 3 августа 2025

Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Марат Каряев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 468 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции не менее 467 бойцов из Северной Осетии.

Житель Ардона Марат Каряев убит в специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Ардонского района в своем Telegram-канале 2 августа. Подробности о бойце в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 467 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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