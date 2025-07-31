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05:52, 31 июля 2025

Боец из Северной Осетии убит на Украине

Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Качлаев из Ардона убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 467 убитых там военных из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 28 июля власти публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7100 военнослужащих с юга России, в том числе 466 - из Северной Осетии. 

Имя очередного убитого военнослужащего из Северной Осетии назвала администрация Ардонского района, анонсируя его похороны. Николай Качлаев будет похоронен 31 июля в Ардоне. Биографические данные убитого в сообщении муниципалитета не приводятся. 

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 467 комбатантов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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