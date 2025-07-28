Военный из Северной Осетии убит на Украине

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Казбек Дигоев из Алагирского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 466 военнослужащих, убитых там.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июля власти публично признали убитыми в боевых действиях на Украине не менее 7100 военнослужащих с юга России, в том числе 465 - из Северной Осетии.

Имя еще одного убитого военнослужащего из Северной Осетии стало известно из отчета администрации Алагирского района об установке мемориальной доски. Доска установлена на жилом доме в поселке Рамонова, где Казбек Дигоев жил с родителями.

Лейтенант Казбек Дигоев был убит 3 июня 2023 года, на тот момент ему исполнилось 29 лет. В боевых действиях на Украине участвовал с марта 2022 года, награжден орденом Мужества посмертно, следует из информации на доске.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 466 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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