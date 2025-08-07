×

Кавказский узел

23:57, 7 августа 2025

Военный из Северной Осетии убит на Украине

Батраз Браев. Фото: администрация Правобережного района / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Батраз Браев из Беслана убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официальными властями были названы имена как минимум 471 убитого военного из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 7150 военнослужащих с юга России, в том числе 470 – из Северной Осетии. 

В Правобережном районе Северной Осетии сегодня похоронен убитый на Украине уроженец Беслана Батраз Браев. В военных действиях на Украине Браев, автомеханик по образованию, участвовал с 2022 года, за три года был награжден тремя медалями, сообщила администрация муниципалитета. 

Браев был убит в июле 2025 года в возрасте 33 лет, у него остались двое малолетних детей, следует из публикации в официальном Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 471 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Автор: "Кавказский узел"

