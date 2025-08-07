Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Батраз Браев из Беслана убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официальными властями были названы имена как минимум 471 убитого военного из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 августа чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 7150 военнослужащих с юга России, в том числе 470 – из Северной Осетии.

В Правобережном районе Северной Осетии сегодня похоронен убитый на Украине уроженец Беслана Батраз Браев. В военных действиях на Украине Браев, автомеханик по образованию, участвовал с 2022 года, за три года был награжден тремя медалями, сообщила администрация муниципалитета.

Браев был убит в июле 2025 года в возрасте 33 лет, у него остались двое малолетних детей, следует из публикации в официальном Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 471 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.