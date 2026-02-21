Житель Северной Осетии заподозрен в призывах к терроризму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Уголовное дело возбуждено против жителя Северной Осетии, который в одной из соцсетей призывал к совершению насильственных действий в отношении общественного деятеля.
48-летний житель Северной Осетии заподозрен в призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете.
По данным УФСБ России по Северной Осетии, мужчина в одной из популярных соцсетей разместил в открытом доступе материалы, побуждающие пользователей к совершению насильственных действия в отношении неназванного общественного деятеля и посягательстве на его жизнь, пишет 20 февраля "15-й регион" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете), максимальное наказание по которой - лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 февраля в Южный окружной военный суд поступило дело 49-летнего жителя Краснодарского края, который обвиняется в призывах к террористической деятельности в интернете.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.