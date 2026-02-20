×

23:09, 20 февраля 2026

Названо имя убитого на Украине военного из Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федер Плетнев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 546 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 20 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 545 бойцов из Северной Осетии.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга       России официально   признаны убитыми в зоне   СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В зоне боев на Украине убит житель Моздокского района Федер Плетнев 1990 года рождения. Похороны Плетнева состоятся 21 февраля  в городе Моздок, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 546 бойцов из Северной Осетии.

В предыдущий раз о смерти в СВО бойцов из Моздокского района стало известно 14 февраля. В тот день администрация сообщила, что в военной операции убиты Батыр Ашракаев и Тимур Лукожев .

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Автор: "Кавказский узел"

