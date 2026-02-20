Двое военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Султан Алижанов и Султанбег Шихмурадов из Казбековского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 1812 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 17 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1810 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

В администрации Казбековского района прошла церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, сообщила 19 февраля администрация района в Telegram-канале.

Орден Мужества передан супруге Султана Алижанова из села Гуни. Медаль "За храбрость" II степени вручена семье Султанбега Шихмурадова, также из села Гуни.

8 февраля администрация Казбековского района сообщала, что в зоне СВО убит Шахрудин Кадиев.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1812 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".