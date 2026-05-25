Прокурор запросил три года заключения пытавшим жительницу Дагестана силовикам

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2024 года стало известно, что Верховный суд Дагестана отменил приговор трем полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой и вернул дело в прокуратуру.

В октябре 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд счел причастной к фальсификации оперуполномоченную Майю Ахмедову, она получила год лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. По итогам повторно рассмотрения суд 27 апреля приговорил Алиева и Сайпулаева к условным срокам, а Ахмедову оправдал. Курашова тогда сообщила, что намерена обжаловать приговор.

В Хасавюртовском городском суде сегодня произошли прения по делу о пытках Юлдуз Курашовой. "Прокурор попросил приговорить Алиева и Сайпулаева к 3 годам лишения свободы, а Ахмедову к 10 месяцам лишения свободы условно. Однако в связи с истечением сроков давности уголовное преследование подлежит прекращению", - сообщила представительница Команды против пыток*.

Представители Курашовой попросили поддержать позицию обвинения и лишить полицейских специальных званий: Алиева — капитана, Сайпулаева — лейтенанта полиции, указала собеседница корреспондента «Кавказского узла».

"Также попросили внести в адрес начальника УМВД по городу Хасавюрт частное постановление о нарушениях, которые были установлены в деятельности отдела уголовного розыска и направить в его адрес постановление о нарушениях", - отметила сотрудница КПП*.

Случаи наказания силовиков за пытки стали редкостью, прокомментировали правозащитники отмену приговора полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта. Потерпевшая рассказала, что до сих пор у нее имеются проблемы со здоровьем.

Сама Юлдуз Курашова отказывается общаться с прессой. Оглашение приговора по ее делу намечено на завтра, 26 мая.

Напомним, 26 марта 2020 года силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову, когда она ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о наркотиках. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. Дело в отношении силовиков было возбуждено после того, как Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение к самооговору в сбыте наркотиков. В декабре 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

История Курашовой – необычный случай, когда женщина борется за свои права, сказала ранее президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Это очень редкий случай. Большинство понимает, что просто бесполезно бороться. И отступают назад. Фабрикаций очень много. И очень часто ни адвокаты, ни доказательства не работают. Но это не значит, что не надо бороться. Ее борьба - это в первую очередь борьба за честь. В регионе для женщин это особенно важно. Иначе ее всю жизнь будут попрекать и косо смотреть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".