×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:54, 25 мая 2026

Прокурор запросил три года заключения пытавшим жительницу Дагестана силовикам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с истечением сроков давности уголовное преследование бывших полицейских подлежит прекращению. 

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2024 года стало известно, что Верховный суд Дагестана отменил приговор трем полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой и вернул дело в прокуратуру.

В октябре 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд счел причастной к фальсификации оперуполномоченную Майю Ахмедову, она получила год лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. По итогам повторно рассмотрения суд 27 апреля приговорил Алиева и Сайпулаева к условным срокам, а Ахмедову оправдал. Курашова тогда сообщила, что намерена обжаловать приговор.

В Хасавюртовском городском суде сегодня произошли прения по делу о пытках Юлдуз Курашовой. "Прокурор попросил приговорить Алиева и Сайпулаева к 3 годам лишения свободы, а Ахмедову к 10 месяцам лишения свободы условно. Однако в связи с истечением сроков давности уголовное преследование подлежит прекращению", - сообщила представительница Команды против пыток*. 

Представители Курашовой попросили поддержать позицию обвинения и лишить полицейских специальных званий: Алиева — капитана, Сайпулаева — лейтенанта полиции, указала собеседница корреспондента «Кавказского узла». 

"Также попросили внести в адрес начальника УМВД по городу Хасавюрт частное постановление о нарушениях, которые были установлены в деятельности отдела уголовного розыска и направить в его адрес постановление о нарушениях", - отметила сотрудница КПП*. 

Случаи наказания силовиков за пытки стали редкостью, прокомментировали правозащитники отмену приговора полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта. Потерпевшая рассказала, что до сих пор у нее имеются проблемы со здоровьем.

Сама Юлдуз Курашова отказывается общаться с прессой. Оглашение приговора по ее делу намечено на завтра, 26 мая.

Напомним, 26 марта 2020 года силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову, когда она ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о наркотиках. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. Дело в отношении силовиков было возбуждено после того, как Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение к самооговору в сбыте наркотиков. В декабре 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

История Курашовой – необычный случай, когда женщина борется за свои права, сказала ранее президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Это очень редкий случай. Большинство понимает, что просто бесполезно бороться. И отступают назад. Фабрикаций очень много. И очень часто ни адвокаты, ни доказательства не работают. Но это не значит, что не надо бороться. Ее борьба - это в первую очередь борьба за честь. В регионе для женщин это особенно важно. Иначе ее всю жизнь будут попрекать и косо смотреть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Устранение последствий оползня на дороге в Дагестане. 25 мая 2026 г. Фото: https://dagavtodor.ru/
11:58, 25 мая 2026
Число заблокированных сёл в горах Дагестана выросло до 16
Улицы Махачкалы. 25 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/gibdd05rus/10897
10:56, 25 мая 2026
Новые подтопления улиц создали проблемы жителям Махачкалы
Стоп-кадр видеообращения Рамиса Агабекова, опубликованного Шамилем Хадулаевым https://t.me/KhadulaevShamil/
09:01, 25 мая 2026
Активист из Дагогней заявил о принуждении бюджетников к участию в праймериз
Оползень на дороге. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:56, 25 мая 2026
Заблокированы из-за оползней два села в Дагестане
Встреча руководства Дагестана с блогерами. Скриншот фото "Черновик 2.0" от 23.05.26, https://t.me/chernovik_new/9154
18:58, 24 мая 2026
Встреча руководства Дагестана с блогерами дала повод для осторожного оптимизма
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:00, 25 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Фото
15:05, 18 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
«Подарки от друзей». Чиновник из Дагестана объяснил поступления на банковский счет
Фото
13:59, 8 мая 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Сельские медики – на выход. Как "оптимизируют" медицину в Дагестане
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Эльвин Назаров. Фото: https://toplummedia.tv
25 мая 2026, 13:57
Супруга заявила об ухудшении условий содержания азербайджанского активиста Назарова в колонии

Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.
22 мая 2026, 23:21
ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Дым от пожара после атаки беспилотников в Туапсе. Фото: пресс-служба губернатора Краснодарского края
22 мая 2026, 19:57
Дом многодетной туапсинки пришел в негодность после пожара на НПЗ

Хаялы Агаева. Фото: https://www.meydan.tv/
22 мая 2026, 17:16
Судьи покинули зал после критики обвиняемой по делу Meydan TV в адрес властей

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше