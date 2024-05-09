Юлдуз Курашова оспаривает оправдательный приговор для сотрудницы полиции

09 мая 2024, 05:04

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Потерпевшая по делу о пытках Юлдуз Курашова из Хасавюрта намерена добиваться привлечения к ответственности оперуполномоченной Майи Ахмедовой, которую суд при повторном рассмотрении дела оправдал.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд установил, что к фальсификации причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова, она получила год лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Прокурор, как и при первом рассмотрении, потребовал для Алиева и Сайпулаева 5,5 года реального срока, а для Ахмедовой - полтора года условно. Тем не менее, суд 27 апреля приговорил Алиева и Сайпулаева к условным срокам, а Ахмедову оправдал.

Силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову 26 марта 2020 года, когда она ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о наркотиках. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение к самооговору в сбыте наркотических веществ. В декабре 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

Ни Юлдуз Курашова, ни ее представители из «Команды против пыток»* до сих пор не получили мотивированное решение суда, в котором должны быть указаны основания отмены первого приговора и пересмотра дела. Пока юристы не проинформированы, чем руководствовался суд, когда смягчил наказание двум силовикам и оправдал их коллегу, ранее признанную виновной.

«27 апреля суд огласил только вводную и резолютивную части приговора. Пока мы не получили полный текст приговора, мы не имеем возможности оценить его законность и обоснованность, а равно мотивы суда при назначении наказания. Также не можем высказаться о том, устранены ли нарушения, допущенные при вынесении приговора при первом рассмотрении. В ходе повторного рассмотрения дела один из подсудимых заявил, что Ахмедова не имеет отношение к фальсификации материалов в отношении Курашовой; видимо, на этом основании суд оправдал ее по этому обвинению. В остальном принципиально новых и важных обстоятельств в ходе повторного рассмотрения не появилось», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель «Команды против пыток»*.

Правозащитники полагают, что запрошенное для всех фигурантов дела наказание было справедливым и соразмерным. «На наш взгляд, обвинение запросило справедливые виды и размеры наказания, с которыми потерпевшая сторона согласна», - отметил он.

Обвиняемые, по данным юристов Курашовой, не предпринимали попыток примириться с ней. «Подсудимые не признали себя виновными, перед потерпевшей не извинились, какой-либо помощи ей не предлагали. Алиев и Сайпулаев были уволены еще во время предварительного следствия по результатам служебной проверки. Ахмедова не уволена, является сотрудником МВД. У Алиева и Сайпулаева домашний арест», - сообщил представитель организации.

Курашова в последнее время не получала угроз со стороны обвиняемых, поэтому оснований снова требовать госзащиты у нее не было. «Меры госзащиты не были применены к Курашовой [ранее] ввиду того, что суд вынес приговор и Алиев с Сайпулаевым были заключены под стражу. При новом рассмотрении дела в суде ходатайство о применении мер госзащиты не было заявлено, поскольку угроз потерпевшей со стороны подсудимых не поступало», - заключили в КПП*.

Сама Юлдуз Курашова заявила корреспонденту «Кавказского узла», что не согласна с решением суда по всем обвиняемым, но обжаловать планирует только оправдательный приговор Майи Ахмедовой.

«Я не знаю, почему такое мягкое решение вынес судья. Я хочу обжаловать и добиться отмены оправдания Майи Ахмедовой, в деле были все доказательства ее вины. Ахмедова ходила к моим знакомым, просила через них встречи, я отказалась. Она у них во дворе сказала, что «пустит меня в расход», у меня даже есть аудиозапись и видео, где она это говорит. О видео мы заявляли в суде и приобщали его к материалам дела. Также 30 апреля мне звонили, просили переговорить, это был один из сотрудников по просьбе Ахмедовой. С осужденными условно я не хочу даже связываться - уже четыре года прошло, я не хочу больше через это проходить. Пока нет угроз, что они будут мстить, они знают, что сами виновны. Но Ахмедову привлечь хочу, как минимум, ее должны уволить с работы. В прошлый раз ее осудили условно, но она осталась на службе», - сказала Курашова.

Она также отметила, что произошедшее с ней в период следствия и суда серьезно отразилось на ее здоровье. «У меня нервы не в порядке с тех пор, как это произошло. Я лечилась от невралгии, у меня был стресс, депрессия. Сейчас мне лучше, но когда процесс возобновился, все это начиналось вновь», - сообщила женщина.

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