Суд приговорил к условным срокам силовиков по делу о пытках Курашовой

28 апреля 2024, 01:16

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Бывшие полицейские Шамиль Алиев и Рамазан Сайпулаев приговорены к условным срокам и штрафам по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашова. Третья подсудимая Майя Ахмедова оправдана, сообщила "Команда против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в деле о незаконной реализации сильнодействующего препарата. Также суд установил, что к фальсификации была причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова. Она была приговорена к году лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Прокурор вновь потребовал приговорить Алиева и Сайпулаева к 5,5 годам лишения свободы, а Ахмедовой назначить полтора года условно.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Прокурор в суде первой инстанции требовал приговорить Алиева и Сайпулаева к 5,5 года лишения свободы, а оперуполномоченной Майе Ахмедовой назначить полтора года лишения свободы условно.

Суд в Дагестане приговорил бывшего полицейского Шамиля Алиева к трем годам условного срока и штрафу в 150 тысяч рублей, а его бывшего коллегу Рамазана Сайпулаева к четырем годам условно и штрафу в 200 тысяч рублей. Оба также лишены права работать в правоохранительных органах на три года, однако специальных званий не лишены, пишет 27 апреля в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

Суд оправдал третью обвиняемую Майю Ахмедову и признал за ней право на реабилитацию.

Юлдуз Курашова после заседания сообщила, что недовольна оправдательным приговором Ахмедовой и намерена обжаловать его.

На сайте Хасавюртовского городского суда указано, что дело Алиева, Сайпулаева и Ахмедовой поступило на рассмотрение 18 января. Его рассмотрение неоднократно откладывалось по причине неявки свидетелей и подсудимых. При этом в карточке не указано, когда прошло последнее заседание и был вынесен приговор.

Напомним, 26 марта 2020 года силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову, которая ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о сбыте наркотиков. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. 5 декабря 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

Курашова была задержана в рамках обычной работы силовиков, а гематомы у нее появились, когда она оказывала им сопротивление, заявил адвокат подсудимых на первом судебном процессе. Изначально в материалах следствия шла речь также о вымогательстве, но при передаче дела в суд такой статьи УК РФ обвиняемым уже не вменялось.

В декабре 2022 года Юлдуз Курашова рассказала "Кавказскому узлу", что у нее были проблемы с бессонницей и нервным состоянием, а после отмены приговора силовикам эти проблемы обострились. "После того как я услышала новость, которой я не ожидала, мои нервы еще хуже испортились. И начались опять бессонные ночи", - пожаловалась она.

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