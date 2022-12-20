Отмена приговора силовикам по делу Курашовой вписалась в тренд расследований пыток

20 декабря 2022, 16:34

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Защита пока не получила мотивировочной части приговора апелляционного суда, который отменил приговор по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой, при этом сама Курашова так и не была взята под госзащиту, рассказал юрист Магомед Аламов. Курашова пожаловалась проблемы с бессонницей и нервной системой после отмены приговора силовикам. На Северном Кавказе редки случаи, когда дела о пытках доходят до суда, отметили юрист Галина Тарасова и правозащитник Олег Орлов.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации доказательств в деле о незаконной реализации сильнодействующего препарата. Также суд установил, что к фальсификации была причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова. Она приговорена к году лишения свободы условно. 15 декабря апелляционная инстанция отменила приговор бывшим полицейским, осужденным за пытки Юлдуз Курашовой в Хасавюрте, и направила дело на новое рассмотрение.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Прокурор в суде первой инстанции требовал приговорить Алиева и Сайпулаева к 5,5 года лишения свободы, а оперуполномоченной Майе Ахмедовой назначить условный срок.

В деле о пытках Курашовой нет новых обстоятельств, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Команды против пыток Магомед Аламов.

"Суд огласил лишь вводную и резолютивную части апелляционного определения, мотивы отмены нам пока неизвестны. Узнаем их, когда получим его на руки, а получим мы его лишь в суде первой инстанции, когда материалы будут возвращены туда. Дело должно быть рассмотрено вновь другим судьей. Новых обстоятельств в деле нет", - сообщил он.

По его словам, в практике КПП это единственный случай, когда был вынесен приговор по пыткам силовиков на Северном Кавказе. "В нашей практике это пока первый случай, но не единственный на территории Северного Кавказа", - отметил Аламов.

Он также рассказал, что 24 мая суд постановил обеспечить госзащиту Курашовой, которая ранее в суде пожаловалась на угрозы от силовиков, однако так как они были арестованы, меры не были применены.

"Меры госзащиты применить не успели, был вынесен приговор и угрожавшие сотрудники были заключены под стражу", - пояснил он.

За все это время силовики не пытались компенсировать ущерб Курашовой.

"Решение суда (о компенсации) пока еще не было направлено ответчику, то есть Минфину РФ, насколько мне известно, мы сами получили решение в окончательной форме лишь 15 декабря. Какой-либо помощи от силовиков Курашова не получала и они не пытались никаким образом компенсировать ей моральный либо материальный ущерб", - рассказал Аламов.

Сама Юлдуз Курашова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у нее были проблемы с бессонницей и нервным состоянием, а после отмены приговора проблемы обострились.

"После того как я услышала новость, которой я не ожидала, мои нервы еще хуже испортились. И начались опять бессонные ночи", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист Галина Тарасова, оказывающая содействие Центру защиты прав человека "Мемориал", не считает отмену приговора в отношении силовиков по делам о пытках распространенной.

"Я бы не сказала, что отмена приговора в ситуации пыток распространенная практика. Наиболее распространенной практикой в данном случае являются отказы в возбуждении уголовных дел по заявлениям о пытках. Если причиной отмены приговора стали процессуальные нарушения в суде первой инстанции, то важно, чтобы было обеспечено новое рассмотрение дела в первой инстанции без таких нарушений", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, cами по себе приговоры за пытки в отношении силовиков в России нечастое явление, но какое-то количество таких приговоров выносится ежегодно.

"Об уникальности каких-либо регионов связи с малым числом таких приговоров говорить не приходится. Скорее уместно говорить о повсеместно распространенной практике отказа в возбуждении уголовных дел по заявлениям о пытках и о высоком уровне латентности таких преступлений. В отношении Северного Кавказа я бы отметила нормализованное отношение к пыткам, их укрывательству, большое количество случаев отказа жертв пыток от подачи заявлений о них или от уже поданных заявлений", - отметила она.

На Северном Кавказе вообще редкая практика, когда осуждают силовиков, уверен правозащитник, сопредседатель совета Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов.

"Значительно реже, чем по всей другой России. У нас мало таких дел, у КПП, при том, что у них колоссальная практика по делам, когда силовиков сажают за пытки, а на Северном Кавказе у них тоже мало таких дел. И речь не только о Чечне, а также о Дагестане, Кабардино-Балкарии и так далее. Поэтому и редки случаи, когда отменяют принятое решение. При том, что есть полное нежелание сажать силовиков, расследовать такие дела. Но если уж вынесли решение о наказании, это означает, что доказательства были довольно вескими. А то, что отменили, это пока сложно комментировать, не зная причины отмены",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В целом по России нередки случаи, когда силовиков признают виновными по делам о пытках.

"В целом для России это не редкость. Я бы сказал, что это исключения из правил. Бывает, когда дело очень громкое или за дело взялись хорошие правозащитники и дело резонансное. Вот в таких случаях удается посадить виновных. Но правозащитников не хватает, государство их давит. И поэтому такие случаи в целом по России стали исключениями их правил. А для Северного Кавказа, да, это редкость, когда силовика сажают за пытки", - подчеркнул он.

Курашова была задержана в рамках обычной работы силовиков, а синяки у нее появились, когда она оказывала им сопротивление, заявил адвокат подсудимых.

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