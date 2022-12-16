Суд в Дагестане отменил приговор силовикам по делу о пытках Курашовой

16 декабря 2022, 10:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция отменила приговор бывшим полицейским, осужденным за пытки Юлдуз Курашовой в Хасавюрте, и направила дело на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации доказательств в деле о незаконной реализации сильнодействующего препарата. Также суд установил, что к фальсификации была причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова. Она приговорена к году лишения свободы условно.

Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Юлдуз Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение подписать признания в сбыте наркотических веществ. Прокурор в суде первой инстанции требовал приговорить Алиева и Сайпулаева к 5,5 года лишения свободы, а оперуполномоченной Майе Ахмедовой назначить условный срок.

Коллегия Верховного суда Дагестана 15 декабря отменила приговор и направила его на новое рассмотрение. Алиев и Сайпулаев находятся под стражей до 14 февраля 2023 года, а Майя Ахмедова пока продолжает работать оперуполномоченной ОМВД по Хасавюрту, сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток".

"Причина отмены приговора на данный момент неизвестна - о ней мы узнаем после получения апелляционного определения", - говорится в публикации.

В карточке дела, размещенной на сайте Верховного суда Дагестана и обновленной сегодня в 08.39 мск, в графе "Результат заседания" заполнены, по состоянию на 10.50 мск, лишь сведения по Шамилю Алиеву. "Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство", - указано в карточке.

Причиной отмены приговора названо "существенное нарушение уголовно-процессуального закона". Определение суда, по состоянию на 10.50 мск, в карточке дела не опубликовано.

Напомним, силовики задержали Юлдуз Курашову, которая ехала в такси с подругой, 26 марта 2020 года в Хасавюрте. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о сбыте наркотиков. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. 5 декабря 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

Курашова была задержана в рамках обычной работы силовиков, а синяки у нее появились, когда она оказывала им сопротивление, заявил адвокат подсудимых. Изначально в материалах следствия шла речь также о вымогательстве, но при передаче дела в суд такой статьи УК РФ обвиняемым уже не вменялось.

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