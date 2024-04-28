28 апреля 2024, 11:29

Массовая драка подростков в Махачкале подняла вопрос о воспитании молодежи

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В Махачкале произошла массовая драка, в которой приняли участие около 100 подростков. Жители республики, комментируя этот инцидент в Telegram, указали на особенности воспитания современной молодежи. Подростки сегодня лишены идеологической базы, и к тому же у современной молодежи обесценен авторитет родителей, считают они.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года в Махачкале также произошла массовая драка подростков. Тогда около 50 школьников приняли участие в драке, во время которой было использовано травматическое оружие.

25 апреля ряд дагестанских телеграм-каналов, в том числе "Тут Дагестан" и "Что там у Дагестанцев", опубликовано видео с массовой дракой подростков в Махачкале.

"В Махачкале на Редукторном массовая драка толпа на толпу. В массовой драке участвуют около 100 человек. Приехал наряд полиции и около 15 человек забрали в отдел. Все участники драки подростки от 15 до 17 лет", – сообщил телеграм-канал "Тут Дагестан".

В результате драке пострадавших, которым бы потребовалась медицинская помощь, не оказалось. В инциденте разбираются следователи с участием комиссии по делам несовершеннолетних, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Дагестана.

По информации прибывших на место инцидента сотрудников управления образования Махачкалы силовики задержали в том числе троих подростков, сообщила курирующая вопросы образования заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова. "Двое из них – учащиеся колледжа. Еще один обучается по домашней форме обучения в махачкалинском лицее №9", – написала она в своем телеграм-канале.

В комментариях к этой публикации пользователь Амина не согласилась с размещенной заместителем мэра информацией. "Почему выставляют не проверенную информацию. Там были учащиеся колледжей, с 9-го лицея ни одного ребёнка не было. Прежде чем выставлять, хотя бы у инспекторов поинтересовались, проверили информацию. Ребят хватали без разбору", – отметила она.

Несколько подростков были доставлены в Ленинский отдел полиции для дальнейшего разбирательства, написала пресс-секретарь МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана".

"Причины и обстоятельства произошедшего инцидента выясняются. Полицейские общаются с родителями, руководством школы, а также с самими подростками для выяснения причин потасовки школьников", – сказано в публикации.

26 апреля Гариева опубликовала видео допроса трех задержанных подростков. Один из них рассказал, что в драке не участвовал. "Все бежали от сотрудников полиции, и я побежал", – пояснил он.

Этот пост в телеграм-канале "Криминальная хроника Дагестана", на который подписаны более 109 тысяч пользователей, на 11.25 мск набрал 132 отметки "нравится" и 94 комментария.

"Почему без присутствия родителей несовершеннолетних допрашивают?" – спросил пользователь Dhn.B G7ftuf.

"То, что в кадр все не поместились, не значит, что там не присутствуют официальные представители", – ответила Гаяна Гариева.

"Если на такие ситуации закрывать глаза, они и вырастают негодяями", – написала Laura.

"В драке ничего хорошего нет, кто-то может остаться инвалидом. Люди должны искать общий язык, а не вести себя как звери", – написал пользователь с ником Волк.

"Раньше родители были авторитетом, а сейчас у детей какие-то свои кумиры. Не поймёшь, что у них в голове. Раньше хоть боялись лишний раз хулиганить, зная, что от отца прилетит. А сейчас ребёнок чего бы ни сделал, родители выгораживают и по головке гладят. Вот и вырастают потом уже такими, что даже не считаются с родителями", – заявил пользователь с ником M.

"От безделья собираются. Нас в такие годы приучали к труду, нынешние подростки сидят на шее у родителей. Их кормят родители, одевают родители. Мы в такие годы искали работу, чтобы купить для школы одежду, портфель, тетради", – заявил пользователь с ником Неш.

"На субботник массово собирались бы лучше раз в неделю", – отметил пользователь с ником Y.

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Примечание:

"Массовая драка школьников в Махачкале обеспокоила дагестанцев", "Власти Дербента отреагировали на сообщения о травле школьников", "Резонанс в соцсетях повлек угрозу для махачкалинской танцовщицы".

Автор: Олег Ионов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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