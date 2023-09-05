Массовая драка школьников, стоп-кадр видео тг-канала https://t.me/mvd_dagestan/299

05 сентября 2023, 12:11

Массовая драка школьников в Махачкале обеспокоила дагестанцев

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В Махачкале около 50 школьников приняли участие в драке, во время которой было использовано травматическое оружие, сообщило МВД. Современные подростки жестокие и это является следствием того, что их не воспитывают должным образом ни родители, ни педагоги в школах, заявили в соцсети жители Дагестана, просмотревшие ролик с массовой дракой.

По данным МВД Дагестана, в Махачкале произошла массовая драка между школьниками. В ходе нее были произведены выстрелы, предположительно из травматического оружия.

"Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности участников инцидента", – сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

Драка произошла после того, как один из школьников начал материться и угрожать. Когда дело не удалось решить кулаками, в ход пошло травматическое оружие. Никто не пострадал. Участники драки разбежались после прибытия полиции, передал сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

Инцидент произошел около гимназии №11. Подростки заранее назначили место встречи. В драке участвовало около 50 школьников, но силовикам удалось задержать только двоих, отметил телеграм-канал "Baza".

Видео с массовой дракой школьников в Махачкале было сегодня опубликовано в Instagram-паблике* moy.daghestan. На кадрах ролика показана площадка в жилом массиве, на которой несколько десятков подростков. Между двумя из них произошла стычка, после чего в этой части площадки стали собираться другие школьники.

Это видео в  в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 418 тысяч пользователей, на 12.10 мск набрало 615 отметок "нравится" и 91 комментарий.

"Откуда у школьников травмат?" – спросил gusein_ibragimov_7.

"Школьники с травматами? Я правильно прочел?" – задался вопросами braga_063.

"Куда родители смотрят? Какой травмат у школьника?" – написала также marjana_kosmetolog.

"Школа только началась и уже разборки. Дальше что?" – спросил пользователь s.ami888.

Другая часть комментаторов заявила, о необходимости прививать подросткам взаимоуважение.

"Столько жестокости у школьников, почему родители их не воспитывают, почему в школе не ведут профилактические беседы? Чтобы хоть чуточку человечности и благоразумия пробудилось в детях, и в студентах, которые ведут себя так, что мусор разбрасывают, шаурму едят, салфетки пакеты бутылки оставляют. Да и взрослые тоже не лучше себя ведут", – считает пользователь zuvzhat.

"Надо на федеральном уровне в программу школьного образования внести уроки нравственности, воспитания и культуры. Иначе будущее будет печальным. Это происходит не то, что там, где-то. Завтра среди дерущихся могут оказаться и наши сыновья", – отметил пользователь i_love_seving.

"Да, дети в первую очередь нуждаются в воспитании, о чем забыли многие родители. Вот и будет нас окружать такое общество, жестокое и безнравственное", – написала jamelia.sss.

"Раньше одной уборщицы тёти Фати хватало, чтобы навести порядок в школе. А сейчас охрана в школе, родители привозят и увозят, учитель и репетитор, но нет ни тех знаний, ни того воспитания, уважения к учителям и родителям. Люди, что с нами стало" – задался вопросами пользователь vagida77.

"Не воспитывают родители своих детей. Прекрасно учат только жестокости и насилию", – считает пользователь skazka_01.10.1989.

"Кавказский узел" также писал, что родители школьников в Дагестане неоднократно жаловались на плохое состояние школ. Так, 19 августа жители села Советское в Хасавюртовском районе заявили, что занятия для школьников в селе уже длительное время проходят в детсаду, так как здание школы находится в полуразрушенном состоянии.

4 сентября жители махачкалинского поселка Шамхал пожаловались, что в местной школе изношенный инвентарь и мебель, мест для школьников и педагогов не хватает, отсутствуют спортзал и ограда.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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