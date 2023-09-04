Жители поселка Шамхал потребовали построить новую школу

04 сентября 2023, 06:44

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В школе в махачкалинском поселка Шамхал изношенный инвентарь и мебель, мест для школьников и педагогов не хватает, отсутствуют спортзал и ограда, пожаловался в соцсети местный житель. Другие жители поселка подтвердили в комментариях его слова. Они раскритиковали власти и потребовали новую школу.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане жители сел неоднократно жаловались на плохое состояние школ. Так, 19 августа жители села Советское в Хасавюртовском районе пожаловались на затянувшийся ремонт школы, и что школьники из-за этого вынуждены учиться в здании детсада.

8 июля на ветхое состояние местной школы пожаловались жители другого села в Хасавюртовском районе – села Октябрьское. 13 июля глава Дагестана Сергей Меликов поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и министру образования Яхье Бучаеву встретиться с сельчанами и решить их проблему. 18 июля сельчане рассказали, что власти им заявили, что на ремонт школы нет денег.

Жалоба жителей поселка Шамхал на плохое состояние школы была опубликована сегодня ночью в Instagram-паблике* tut.dagestan. "В поселке Шамхал Учхоз, школа в ужасном состоянии. На митинги выходить, бастовать нам не разрешают, запугивают, элементарно обращение к [главе Дагестана Сергею] Меликову не можем записать. Нас запугивают", – заявил автор обращения.

К посту прикреплены несколько роликов, на кадрах которых показан школьный класс, в нем стоят парты старого образца.

"Такие парты и скамейки в школах лет 20 назад даже в моей школе не было. В школе учатся 505 учеников, не хватает мест, дети учатся в три смены. Уроки физкультуры даже не проводят в школе, потому что нет помещения, нет туалетов для детишек маленьких, все просто в плачевном состоянии. Зимой около порога ставят два ведра с водой и вся школа моет обувь в этих ведрах", – пожаловался житель Шамхала.

По его словам, территория школы не огорожена. Вся живность, которая только может быть, свободно попадает на территорию школы. Дети выбегают на трассу (первоклашки) старшие дети заработали сколиоз из-за низких парт и скамеек", – написал сельчанин.

Эта публикация в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 06.40 мск набрала 1263 отметки "нравится" и 184 комментария. Большая часть их авторов подтвердила слова жителя поселка.

"В самом деле школа в ужасном состоянии. Катастрофически не хватает классов, парты и стулья очень низкие, старые, в ужасном состоянии. У детей нет физкультуры, так как нет раздевалки. Нет актового зала. Школа очень маленькая, а детей с каждым годом все больше. Нет ограждения, а рядом трасса. Нет охраны. Нет нормального туалета. На улице стоит кривой, косой, допотопный туалет. В дождь рядом со входом ставят ведро с водой и тряпкой, в котором моют обувь все 500 учащихся", – написала pinkroom_madina.

"Это правда. В Шамхала именно в Учхозе такое творится, и никому дела нет. Ремонты учителя делают сами, как всегда – с помощью родителей. Требуем хорошую школу со всеми условиями для наших детей. Разве в 21-м веке может быть такое? Хотя уже ничему не удивляюсь", – отметила zaainabb_m.

"В самом деле школа в ужасном состоянии. Снаружи не отгорожена, кто угодно может заехать прямо у дверей посадить ребенка в машину. Про собак и коров, которые обитают у дверей молчу. Внутри потолки осыпаются, а пол проваливается, мебель давно пора выбросить на свалку. Спортзала и актового зала нет. До бесконечности можно писать. Надеюсь, нас услышат", – подчеркнул пользователь 2828had.i.

"Кошмар просто это что за 18-й век, куда администрация вообще смотрит? Бедные детишки! Пока там ремонт не сделают, пока все новое не поставят, вообще не нужно туда детей отпускать", – считает пользователь umkaa_10.

"Мои двое учатся в этой школе, я считаю это беспорядком и вседозволенностью. Кошмарные скамейки вместо стульев", – написал пользователь bikanai_beauty.

"Каждый год собирают деньги на ремонт, отправляют детей домой с уроков если не приносят деньги. За те деньги, которые собираются в этой школе можно было несколько построить. Но покупают только краску и обновляют только покраску, и то этой покраской занимаются сами ученики. Ладно состояние школы, ужасное отношение со стороны учителей к детям много лишнего себе позволяют. Только в этой школе один учитель ведет несколько разных предметов, не имея [соответствующей квалификации]. Это не от того, что работать никто не идёт, просто там кроме своей семьи они никого не берут", – заявил пользователь 21.smlv.

"Я училась в этой школе. Сколько училась столько и слышала, что будет ремонт. А на деле ничего. Никакого спортзала тоже не увидела", – написал пользователь zemka.blog.

"Я просто в шоке! Узнала свою школу. 15 лет назад как окончила, ничего не изменилось", – отметила dina_abakarova_.

На 06.40 мск на сайте администрации Хасавюртовского района нет комментариев относительно жалобы жителей Шамхала на состояние школы.

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