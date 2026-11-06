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00:33, 6 ноября 2026

Махачкалинец отправлен в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и оправдании терроризма.

Советский районный суд Махачкалы 5 ноября рассмотрел ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летнего уроженца города. 

По версии следствия, подозреваемый в период с июля по декабрь 2025 года разместил в чате Telegram видеоматериалы и комментарии. В них, по мнению следователей, содержатся публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности и оправдание терроризма, сообщила пресс-служба Советского районного суда.

"Рассмотрев представленные материалы, выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу подозреваемого сроком на два месяца, то есть до 3 января 2027 года", - говорится в публикации на сайте суда.

В постановлении суда не названо имя арестованного жителя Махачкалы, также не указано какого рода видеоматериал и комментарии публиковал подозреваемый. Статьи о призывах к экстремизму через интернет (часть 2 статьи 280 УК) и об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) предусматривают до пяти лет и от пяти до семи лет лишения свободы соответственно. 

"Кавказский узел" также писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Так, в конце октября житель поселка Ленинкент был оштрафован на 350 тысяч рублей по обвинению в оправдании терроризма. Поводом для судебного разбирательства стала аудиозапись, размещенная им в интернете. В середине октября стало известно, что Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы Дагестана, чью публикацию в соцсети силовики сочли оправдывающей терроризм. В начале октября еще один житель Махачкалы был обвинен в оправдании терроризма.

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Автор: "Кавказский узел"

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