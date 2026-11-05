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06:52, 5 ноября 2026

Налет около 50 беспилотников зафиксирован в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация о пострадавших и последствиях атаки БПЛА властями Ростовской области не публиковалась.

"Кавказский узел" также писал, что в  ночь на 4 ноября 10 беспилотников атаковали Каменск-Шахтинский, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Миллеровский и Каменский районы.

В Ростовской области ночью были сбиты около 50 беспилотников, информации о пострадавших и последствиях нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как отметил чиновник, атака дронов произошла в четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. 

Напомним, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 3 ноября дроны атаковали Матвеево-Курганский, Миллеровский и Тарасовский районы. 2 ноября атаке подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов области. 1 ноября при атаке беспилотников была повреждена крыша дома в Мясниковском районе.

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Автор: Кавказский узел

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