Ростовская область подверглась массированной атаке дронов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Атаке дронов подвергся Каменск-Шахтинский, а также Каменский, Верхнедонской, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский, а также Каменский, Верхнедонской, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы сегодня ночью.
"В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и шести районах области: Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил он.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 31 октября при атаке дронов были повреждены крыша и остекление частного дома. 24 октября один человек получил ранения при падении обломков беспилотника в Миллеровском районе. 10 октября в результате атаки дронов пострадали шесть жителей Ростова-на-Дону.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.