Ростовская область подверглась массированной атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атаке дронов подвергся Каменск-Шахтинский, а также Каменский, Верхнедонской, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский, а также Каменский, Верхнедонской, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы сегодня ночью.

"В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и шести районах области: Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 31 октября при атаке дронов были повреждены крыша и остекление частного дома. 24 октября один человек получил ранения при падении обломков беспилотника в Миллеровском районе. 10 октября в результате атаки дронов пострадали шесть жителей Ростова-на-Дону.