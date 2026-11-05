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00:00, 5 ноября 2026

Три бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иман Яхьяев, Магомедхабиб Алисултанов и Магомед  Алискандиев убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 2200 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее  2197 бойцов из  Дагестана. 

В Хунзахском районе родным убитых участников СВО передали государственные награды. В числе убитых - Иман Яхьяев  из селения Самилах,  Магомедхабиб Алисултанов из селения Гоцатль, Магомед  Алискандиев из селения Чондотль, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Возраст и детали биографий убитых военнослужащих в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2200 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В мае стало известно, что в боевых действиях на Украине убиты Магомед Исбагиев, Гаджимурад Далгатов и Арип Кураев из Хунзахского района. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

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Автор: "Кавказский узел"

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