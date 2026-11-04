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12:04, 4 ноября 2026

Ростовская область подверглась атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Миллеровский и Каменский районы.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали Каменск-Шахтинский, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Миллеровский и Каменский районы сегодня ночью.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область 10 БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области: Чертковском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Каменском", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 3 ноября дроны атаковали Матвеево-Курганский, Миллеровский и Тарасовский районы. 2 ноября атаке подверглись Каменск-Шахтинский и шесть районов области. 1 ноября при атаке беспилотников была повреждена крыша дома в Мясниковском районе.

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Автор: "Кавказский узел"

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