Шахтинцы собрали около 10 тысяч подписей против платного проезда по трассе "Дон"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К сбору подписей против платного проезда по трассе М-4 “Дон” в Шахтах присоединились крупные предприятия и жилые дома, сообщили организаторы кампании. Жители Шахт опасаются роста расходов на рабочие поездки в Ростов-на-Дону и отмечают, что объезд через Новочеркасск не выдержит нагрузки.

Как писал "Кавказский узел", после введения платы за проезд по реконструированному участку трассы М-4 "Дон" для шахтинцев, работающих в Ростове-на-Дону, поездки будут крайне дороги, либо придется пользоваться альтернативными путями, считают местные жители, объявившие сбор подписей против введения платы. К 25 октября было собрано около двух тысяч подписей.

Введение платы на проезд по трассе "Дон" в районе Персиановки перенаправит поток машин на дороги через Новочеркасск и приведет к постоянным пробкам, заявили горожане, поддержав требование жителей Шахт о снижении платы для местных жителей, указывая, что введение платы на участке. Петицию шахтинцев поддерживают также жители Новошахтинска, Красносулинского и Октябрьского районов.

Жители Шахт, многие из которых ездят по трассе М-4 на работу и учебу в Ростов-на-Дону, активно участвуют в сборе подписей против введения платы за проезд. За прошедшую неделю удалось собрать тысячи подписей, заявила “Кавказскому узлу” организатор сбора, адвокат Елена Аникеева.

К инициативе присоединились крупные организации города и управляющие компании. “В процесс активно включились крупные городские предприятия, различные медицинские и торговые центры. Представители товариществ собственников жилья и управляющих компаний приходят и целыми жилыми домами собирают бланки”, – сказала она.

Окончательный подсчет собранных подписей организаторы кампании проведут в ближайшее время. По словам Аникеевой, организаторы планировали собрать не менее 10 тысяч подписей, и эта планка “точно будет достигнута”.

Одна из точек сбора подписей работает в коллегии адвокатов на улице Шевченко, 76. Из-за потока людей и звонков Аникеева уже три недели почти не может заниматься основной работой. По ее словам, к организаторам кампании обратились жители Новочеркасска с просьбой подготовить аналогичную петицию.

“Они понимают, что после ввода платного отрезка весь транзитный поток устремится по бесплатной альтернативной двухполосной дороге через Каменоломни, Персиановку и сам Новочеркасск. Эта трасса везде со сплошной полосой – если там пойдет сельскохозяйственная или военная техника, проехать будет просто невозможно. Предлагаемая стоимость проезда, около 400 рублей в одну сторону и 400 рублей обратно, станет катастрофическим ударом по семейным бюджетам, ведь почти половина Шахт ежедневно ездит на работу в Ростов-на-Дону. Это ударит и по работе адвокатов по назначению: выезжая в Ростовский областной суд, мы обязаны защищать граждан бесплатно, а расходы на проезд государство нам не покрывает», – пояснила адвокат.

Юристы сочли возможным введение льгот

Активистка заявила, что сомневается в законности действий “Автодора”: капитальный ремонт этого участка закончился только в 2022 году, и дорога была в хорошем состоянии, пояснила она. По ее мнению, к готовой дороге просто пристроили третью полосу и сделали платным весь проезд.

Заявления о том, что закон не позволяет вводить льготы для местных жителей, адвокат назвала обманом. Она напомнила, что в Краснодарском крае три района объединились и написали петицию, после чего “Автодор” снизил им стоимость проезда до 10 рублей. В Самарском сельском поселении, по ее словам, жители добились тарифа в 50 копеек.

Федеральные законы не обязывают вводить льготы для жителей прилегающих поселков, решение остается за государственной компанией и регионом, пояснил юрист Никита Таранищенко. По его словам, закон № 257-ФЗ об автомобильных дорогах освобождает от платы только спецслужбы, почту и школьные автобусы. Тем не менее примеры Самарского сельского поселения и районов Краснодарского края показывают, что механизм специальных тарифов реализуем, добавил он.

Юрист подчеркнул, что закон не устанавливает минимального числа подписей для рассмотрения петиции. “Закон "О порядке рассмотрения обращений граждан" обязывает власти дать ответ в 30-дневный срок независимо от числа подписей. Однако сбор 10 тысяч автографов переводит проблему в статус серьезного социального риска. Для максимального эффекта активистам стоит параллельно обратиться в ФАС и прокуратуру для проверки наличия полноценного бесплатного альтернативного проезда”, – резюмировал Таранищенко

Подсчеты затрат и возможности объезда

По словам Аникеевой, предлагаемая стоимость проезда составит около 400 рублей в одну сторону. Она назвала это “катастрофическим ударом” по семейным бюджетам: почти половина жителей Шахт, по ее оценке, ежедневно ездит на работу в Ростов-на-Дону. Платный проезд ударит и по адвокатам по назначению, так как расходы на поездки в Ростовский областной суд государство им не возмещает, добавила она.

Взимать плату на федеральной трассе неправомерно, полагает жительница Шахт Марина. “Реконструкцию "Автодор" ведет за счет бюджета, то есть на наши налоги. Сама М-4 изначально строилась за народные средства, мы ежегодно платим транспортный налог, а в каждом литре топлива заложено около 60% акцизов и налогов. Дорожники строят инфраструктуру за счет государства, а потом хотят на этом обогащаться. Если хотите делать платную дорогу – стройте ее с нуля за свой собственный счет, а действующая федеральная трасса должна оставаться бесплатной”, – заявила она “Кавказскому узлу”.

Объезд через Новочеркасск не решит проблему, убеждена женщина. “У нас уже был пример, когда разбирали мост на Аютинском посту: весь поток с М-4 хлынул через поселок Фрунзе и улицу Маяковского в Шахтах, из-за чего мы по часу не могли просто выехать из своего переулка. Если весь трафик уйдет на объездную, встанет не только Новочеркасск, но и выезд для военнослужащих, а экстренные службы – скорая и пожарные – просто не смогут доехать к людям. Расходы на ежедневные поездки в Ростов по предложенным тарифам станут неподъемными”, – пояснила она.

Алексей ездит на работу в Ростов-на-Дону пять дней в неделю. По его подсчетам, плата за проезд даже без учета расходов на бензин будет съедать “едва ли не треть” дохода.

“Почти половина Шахт работает или учится в Ростове, потому что в самом городе с нормальными рабочими местами и зарплатами туго. Если проезд сделают платным и тариф составит около 400 рублей в одну сторону, то в месяц только на оплату дороги придется отдавать больше 16 тысяч рублей, не считая бензина. При средних зарплатах в регионе это колоссальная сумма, которая поставит под вопрос сам смысл ездить на работу в областной центр”, – рассказал Алексей.

Бесплатный объезд через Каменоломни и Новочеркасск, по его словам, представляет собой узкую двухполосную дорогу со светофорами и ямами. "Если туда устремятся тысячи машин из Шахт и транзитный транспорт, дорога моментально встанет в одну большую прочную пробку. Время в пути до Ростова увеличится с 40-50 минут до двух с лишним часов в одну сторону. Ежедневно тратить по четыре-пять часов только на дорогу нереально, люди окажутся перед выбором: работать в убыток или увольняться", – утверждает мужчина.

Сергей, который работает в сфере грузоперевозок, ожидает подорожания товаров и логистики. “Федеральная трасса М-4 – это главная артерия региона, и мы пользуемся ей постоянно. Платный участок не просто ударит по личным автомобильным поездкам, он взвинтит цены абсолютно на все. Грузовой транспорт и такси заложат эти 400-800 рублей в стоимость каждой поездки и доставки, в итоге подорожают продукты в магазинах, стройматериалы и любые услуги. Для тех, кто едет в Ростов по делам, в больницы или к родственникам несколько раз в неделю, дополнительные расходы в 5–10 тысяч рублей в месяц станут критической брешью в семейном бюджете", – заявил он “Кавказскому узлу”.

Альтернативный путь через казачью столицу приведет, по словам Сергея, к быстрому разрушению местной дорожной сети. “Новочеркасск и пригородные поселки Персиановка и Каменоломни просто не вынесут такой нагрузки. Там уже сейчас из-за объезжающих пробки машин асфальт сошел. Если туда хлынет весь поток с М-4, двухполосная трасса превратится в сплошную яму, а движение заблокируется любой аварией или медленно идущей сельхозтехникой, потому что обследовать там негде из-за сплошной линии. Власти фактически заставляют нас либо платить за то, что уже построено на наши деньги, либо убивать машины в многочасовых заторах», – возмущается житель Шахт.

Студентка Ольга учится в одном из ростовских вузов. Она пожаловалась, что введение платы сделает учебу и работу в Ростове-на-Дону недоступной для молодежи.

«Студенты и молодые специалисты, которые только начинают работать в Ростове, окажутся в самом уязвимом положении. Мы ездим на учебу и попутных машинах ежедневно. Если коммерческий проезд по М-4 обойдется в 800 рублей в день туда и обратно, то ежемесячные затраты превысят 15-18 тысяч рублей. Для студента или начинающего работника это неподъемная сумма, которая полностью перечеркивает финансовую целесообразность поездок. Нам придется либо бросать работу, либо искать жилье в Ростове, что с нынешними ценами на аренду тоже невыполнимая задача», – сказала она «Кавказскому узлу».

Ольга подчеркнула, что объездные пути не могут рассматриваться как полноценная альтернатива федеральной трассе.

“Объезд через Новочеркасск и поселок Фрунзе абсолютно не рассчитан на такой трафик: дорога там узкая, проходит прямо через жилые кварталы и переезды, где постоянно собираются заторы. Добираться на учебу по два с лишним часа в одну сторону физически невозможно. Власти должны понимать, что Шахты и Ростов между собой тесно связаны, и перекрывать платными пунктами единственную нормальную дорогу – значит отрезать город от областного центра и загонять жителей в нищету», – резюмировала жительница Шахт.

Платный проезд урежет доступ к медпомощи

Платный проезд затронет не только Шахты – от его введения пострадают также жители Красного Сулина, Гуково, Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, поселка Лиховского и других населенных пунктов, заявил “Кавказскому узлу” донской активист, пожелавший остаться анонимным.

“Прежде всего, речь идет о доступности медицинской помощи: в Гуково, Зверево, Красном Сулине и Новошахтинске закрылись родильные отделения. Хотя ближайший роддом есть в Шахтах, многие женщины предпочитают обращаться в Ростов-на-Дону. Кроме того, в небольших городах серьезная проблема с узкими специалистами – людям нередко приходится ездить в областной центр на обследования, консультации, в том числе по направлениям самих врачей, а также для оформления инвалидности. И зачастую одной поездкой дело не ограничивается”, – рассказал активист.

Предлагаемые тарифы неподъемны для местного населения, а объездные дороги на альтернативных маршрутах не рассчитаны на дополнительный трафик, подчеркнул он.

“Если стоимость проезда действительно достигнет 1000 рублей в одну сторону, то даже с предполагаемой скидкой 60% придется платить 400 рублей; туда и обратно – уже 800 рублей. Для жителей небольших городов с их уровнем зарплат и пенсий это существенные деньги. Не стоит забывать и о тех, кто ежедневно ездит в областной центр на работу. Конечно, есть железнодорожное сообщение, но электричка удобна далеко не всем, а из того же Новошахтинска прямого железнодорожного сообщения с Ростовом нет. Альтернативная автомобильная дорога из Новошахтинска достаточно узкая и уже сейчас загружена. Если туда направится дополнительный поток, мы рискуем получить серьезные заторы. Прежде чем принимать такое решение, необходимо тщательно оценить его социальные последствия”, – резюмировал активист.