Ставропольчане усомнились в стабилизации поставок бензина

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Жители Ставропольского края сообщили о снижении цен на бензин на заправках, но усомнились в том, что поставки топлива стабилизировались.

Как информировал "Кавказский узел", в конце августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал, что во второй половине сентября ситуация с топливом в регионе улучшится. Жители края, комментируя его прогноз в Telegram, раскритиковали меры чиновников по улучшению ситуации с горючим. Во второй половине сентября он заявил, что ситуация стабилизируется к началу октября, но жители региона скептически отнеслись к этому обещанию.

Водители из Ставропольского края заявили 1 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время стоимость бензина на заправках снизилась. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Андрей завил, что последний раз заправлялся бензином А-95, который стоил 76 рублей за литр. Александр заправлялся бензином А-92 за 67 рублей. Вячеслав заправлялся бензином А-95 за 70 рублей за литр.

Раньше я выезжал каждые выходные по своим делам, а теперь только по работе

Единственным исключением оказался Роман, который заявил, что покупает бензин А-95 по 100 рублей за литр. Он также оказался единственным, кто признал, что цены на бензин стали съедать существенную часть его доходов. «Я зарабатываю 60-70 тысяч в месяц. Раньше мог откладывать примерно 20 тысяч. Пришлось сократить поездки. Раньше я выезжал каждые выходные по своим делам, а теперь только по работе», - заявил Роман.

Он также отметил проблему качества бензина. «Если раньше мы всегда знали, чем мы заправляемся, то за последнее время доверия нет ни к ему. Мы заливаем топливо в американский двигатель, а он на нем может завтра встать и никто мне ничего компенсировать не будет», - заявил он.

Андрей сообщил, что у него появилась на фоне кризиса привычка запасаться бензином. Вячеслав также сообщил о появлении привычки. «Если я вижу, что осталось только полбака, то предпочитаю заправиться, чтобы был полный бак», - рассказал он.

Роман отметил, что после начала кризиса стал перед поездкой на заправку звонить, либо смотреть в интернете сведения о наличии бензина на ней. «Чтобы не ездить зазря», - заявил он. Александр и Алексей заявили, что никаких новых привычек они за время кризиса не приобрели.

Никто не знает, что будет дальше с ценами

Все опрошенные водители заявили, что после бензинового кризиса утратили доверие к стабильности снабжения топливом. «Нанесут удар по НПЗ и все опять вернется», - отметил Андрей. «У меня недоверие к снабжению. Не уверен, что будет стабильно», - подчеркнул он. Вячеслав заявил: «Никто не знает, что будет дальше с ценами». Роман отметил, что «сейчас очень сложно будет достигнуть стабильности». Алексей подчеркнул, что, по его мнению, «в дальнейшем могут быть проблемы с бензином».

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