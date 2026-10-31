Суд в Краснодаре признал жительницу Крыма виновной в госизмене

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К 12 годам и шести месяцам лишения свободы приговорил суд в Краснодаре жительницу Крыма за перевод денег Вооруженным силам Украины.

Краснодарский краевой суд вынес приговор жительнице Крыма, признав ее виновной в государственной измене (статья 275 УК РФ).

Суд установил, что 43-летняя жительница Крыма, выступая против проведения СВО и находясь за пределами России, решила оказать финансовую поддержку Украине. Она нашла в интернете реквизиты счетов для сбора средств на финансирование Вооруженных сил Украины и перевела на них суммарно 1477 гривен (3 224 рубля), пишет 30 октября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Суд признал женщину виновной в госизмене и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года и штрафом в 150 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 октября Южный окружной военный суд признал жителя Краснодара виновным в госизмене и приговорил к 20 годам лишения свободы.

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