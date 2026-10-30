Экологи предупредили о последствиях разрушения дамб на Куме

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Прокуратура выявила повреждения двух плотин на реке Кума в селе Левокумка, суд обязал их устранить. Прорыв дамб может привести к затоплению сельхозугодий и жилья, а также ухудшить качество воды, указали специалисты.

Суд обязал управление строительного контроля устранить повреждения двух плотин на реке Кума в селе Левокумка Минераловодского округа, выявленные природоохранной прокуратурой. Согласно выводам ведомства, две плотины эксплуатируются ненадлежащим образом и имеют повреждения, берегоукрепительные откосы заросли деревьями и кустарниками, а знаки с обозначением ливнепропускных труб и длины сооружений, отсутствуют.

По оценке прокуратуры, выявленные нарушения создают угрозу разрушения дамб и ухудшения экологической обстановки. О решении суда по иску надзорного ведомства стало известно 27 октября.

Возможные последствия прорыва дамб

Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк сообщил "Кавказскому узлу", что речь идет не о плотинах, перегораживающих реку, а о дамбах вдоль реки. Их построили, чтобы паводок не мешал использованию прилегающих земель для сельского хозяйства и жилой застройки.

"Соответственно, если эту дамбу вода прорвет, то долину реки затопит, в том числе затопит сельхозугодья, поля и затопит жилье, со всеми последствиями наводнения: гибель урожая, огромный ущерб домашнему хозяйству", – сказал Шкрадюк. Он сравнил ситуацию с долинами китайских рек Хуанхэ и Янцзы.

В конце мая – начале июня 2026 года после подъема Кумы в Минераловодском округе вводили режим чрезвычайной ситуации. В Минеральных Водах и Левокумке подтопило 36 домовладений, сообщал "Коммерсант". После июньского паводка следователи и прокуратура начали проверку из-за размыва берега Кумы и угрозы расположенным рядом домам, также писало издание.

По мнению эколога, прокуратура права. "Река, водный объект, находится в федеральной собственности. Соответственно, если нет специального решения по конкретной дамбе, то вопрос безопасности водного объекта тоже в федеральном ведении. Дамбу нужно по-любому укреплять за счет федерального бюджета”, – считает он.

Дамбы вдоль Кумы земляные, сверху они обложены бетонными плитами, сообщил Шкрадюк. "То есть они построены так близко к реке, насколько можно, чтобы как можно больше земли у реки отобрать. Если строить заново, это надо параллельно им насыпать кучу земли, покрывать бетоном. Но на сей момент дешевле починить то, что есть", – пояснил он.

При прорыве дамбы, по словам Шкрадюка, могут усугубиться проблемы со сточными водами и загрязнением воды химическими отходами. “Если вода прорвет дамбу, то она затопит все, в том числе склады минеральных удобрений, они растворятся в воде и попадут в реку”, – сказал он.

Загрязнение рек и питьевая вода

Ставропольский экоактивист, руководитель центра развития рационального распределения отходов "Три Р Центр" Павел Богданов считает серьезной проблемой слив канализационных отходов в реки края. При прорыве дамб это ухудшит экологическую ситуацию.

"В основном все реки края сейчас загрязнены, потому что идет незаконный слив канализации гражданами, очень много замусоренных свалочных территорий вдоль русел рек, потому что это зачастую территории нетронутые, и недобросовестные люди устраивают там свалки", – сказал Богданов.

Он также указал на опасность попадания химических отходов в воду. "Конечно, в водоохранных зонах, где ведется сельское хозяйство, возможно загрязнение минеральными удобрениями рек. В целом неправильный режим эксплуатации может приводить и к смыву земель. И в общем, существует проблема с загрязнением водных ресурсов наших, особенно в городской среде", – пояснил экоактивист.

Эколог Евгений Витишко видит опасность для чистоты питьевой воды при неконтролируемом разливе реки в случае прорыва плотин. "Если водоснабжение там так же, как в Краснодарском крае, как на большинстве рек вдоль черноморского побережья, производится путем подруслового водозабора, то все, что смывается с полей, окажется в той или иной мере в питьевой воде", – сказал он. По его словам, лаборатории водозаборов не приспособлены определять такие вещества, поэтому загрязнение может остаться незамеченным.

Проблема износа дамб

По словам Витишко, большинство плотин вдоль рек отработали положенные сроки. "Срок эксплуатации дамб – лет 50, а большая часть у нас гидротехнических сооружений подобного рода гораздо на больших сроках служат. Кроме того, у них есть предел мощности, какое давление воды они выдержат", – сказал он.

Если только латать зазоры, это в дальнейшем приводит к катастрофическим последствиям, считает эколог. В качестве примера он привел аварию на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае в 2022 году.

“Хорошо, что жертв не было. Но были последствия для сельского хозяйства. Авария привела к 30-процентному падению сбора риса, так как эта гидротехническая система использовалась для рисосеяния”, – рассказал Витишко.

В марте природоохранная прокуратура выявила сброс неочищенных стоков в Куму в Минераловодском округе с превышением по железу, сульфатам, аммонию и нитритам. "Один из филиалов ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" на территории Минераловодского округа допустил сброс в реку Кума неочищенных сточных вод", – информировала пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте.