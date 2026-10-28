Страховщик заявил в суде об отсутствии у него части материалов по делу о затонувших близ Анапы танкерах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арбитражный суд Краснодарского края отложил рассмотрение иска о возмещении расходов на ликвидацию последствий крушения танкеров в Керченском проливе. О переносе попросил страховщик, сославшийся на отсутствие части документов по делу.

Как информировал "Кавказский узел", 20 октября стало известно, что на пляже в Мысхако под Новороссийском после шторма обнажились мешки с мазутом, ранее находившиеся под галькой. На видеозаписи экоактивистки часть мешков была разорвана, волны подходили к участку с отходами. При этом 19 октября администрация Новороссийска признала, что береговая полоса Мысхако остается сильно загрязненной нефтепродуктами, несмотря на проведенную уборку.

14 сентября 2026 года "Морспасслужба" увеличила сумму иска о возмещении затрат на ликвидацию последствий аварии с 485,1 млн до 1,2 млрд рублей, включив в расчет расходы до конца 2025 года. Ответчиками по делу являются "Каматрансойл" – владелец "Волгонефти-212", "Кама Шиппинг" – фрахтователь этого судна, "Волгатранснефть" – владелец "Волгонефти-239", а также страховые компании ВСК и "Абсолют страхование".

Арбитражный суд Краснодарского края перенес заседание по объединенному иску администрации Анапы и Морспасслужбы после того, как об этом попросил представитель страховой компании "Абсолют страхование", сославшийся на отсутствие у компании части документов по делу, передало сегодня РИА "Новости".

Против переноса выступил представитель Морспасслужбы. "Суд определил ходатайство удовлетворить. Отложить заседание на 15 декабря", – привело агентство слова судьи.

Напомним, последствия разлива мазута продолжают сказываться на состоянии побережья. Так, 25 октября стало известно, что шторм размыл привозной песок на пляжах Анапы. По словам эколога Романа Пукалова, этот песок укрыл следы мазутных выбросов и позволил провести курортный сезон текущего года, однако первый же шторм вымыл его значительную часть. Привозной песок отличается от местного твердостью и плотностью, а из-за глинистых включений пачкает обувь в дождливую погоду, указал эколог.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".