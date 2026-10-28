Работники ресторана в Краснодаре пожаловались на многомесячные долги по зарплате

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Сотрудники ресторана "Бутик" в Краснодаре записали видеообращение с жалобой на многомесячные задержки зарплаты и безрезультатные обращения в трудовую инспекцию. По словам одной из работниц, деньги не получили около 20 человек.

Работники ресторана на улице Красных Партизан записали видеообращение, в котором рассказали о задолженности и невыполненных обещаниях со стороны работодателя выплатить зарплату. Некоторые из них, по их словам, ждут денег полгода.

Видео и сообщение о прокурорской проверке 27 октября опубликовал телеграм-канал "Туподар Краснодар". По данным канала, сотрудники обращались в трудовую инспекцию, однако получили ответ с рекомендацией обратиться в суд.

О систематических задержках рассказала бывшая сотрудница кухни, работавшая поваром. По ее словам, задолженность перед ней составляет 64 тысячи рублей.

"У нас были систематические задержки заработной платы. То есть мы прям приходили и вымаливали, на что работодатель всегда находил оправдание", – рассказала она в видеообращении.

Повар также заявила, что ей не предоставили табель учета рабочего времени. По ее словам, сначала работодатель обещал рассчитаться и иногда перечислял сотрудникам небольшие части зарплаты, а затем перестал отвечать на звонки.

"Если до этого это были какие-то обещания и каким-то ребятам он и вправду выплачивал какие-то деньги, допустим, зарплата 60 тысяч, он выплачивает 10 тысяч и говорит: через две недели я тебе еще дам", – пояснила она.

О долге в 60 тысяч рублей сообщил другой бывший сотрудник, повар горячего цеха.

Еще один бывший работник ресторана рассказал, что работал 36 дней без выходных, но получил лишь часть заработанного. По его словам, ему выплатили 30 тысяч рублей, а задолженность составляет еще 50 тысяч. Последняя выплата была 30 мая. После этого, утверждает мужчина, на его звонки перестали отвечать, а в заведение его не пускают.

Об отсутствии официального трудоустройства рассказала бывшая сотрудница ресторана. По ее словам, управляющий обещал оформить ее на работу, но не сделал этого.

Последним рабочим днем женщины было 31 марта. После увольнения ей пообещали выплатить задолженность в размере 87 750 рублей сначала до конца апреля, затем до 15 мая. Однако, по ее словам, денег она так и не получила.

"Таких как я, порядка 20, а то и более человек. Сотрудники зала, кухня, закупщики, также люди, которые работали на этапе строительства данного заведения", – рассказала она на видео.

Проверку по сообщениям о невыплате зарплаты организовала прокуратура Западного административного округа Краснодара по поручению краевой прокуратуры. Ведомство отчиталось в своем телеграм-канале, что оценит соблюдение работодателем трудового законодательства, полноту и своевременность выплат и при наличии оснований примет меры реагирования.

"Кавказский узел" также писал о резонансных случаях, когда жители Краснодарского края прибегали к экстраординарным методам из-за невыплаты зарплаты. Так, в мае 2022 года в поселке Веселовка Темрюкского района крановщик забрался на конец стрелы башенного крана и объявил бессрочную забастовку. Он записал видео, в котором заявил, что работодатель задолжал ему и напарнику почти полмиллиона рублей. "Буду сидеть здесь, пока не получу деньги", – сказал рабочий. После огласки прокуратура организовала проверку. Позднее после вмешательства властей крановщику выплатили задержанную зарплату.