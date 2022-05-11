Забастовка рабочего привлекла внимание прокуратуры Кубани к его работодателю

11 мая 2022, 11:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку сведений о невыплате зарплаты машинисту башенного крана, который объявил о бессрочной забастовке. Авторы комментариев к видеоролику протестующего похвалили его за решительность.

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края начали проверку сведений, что машинист башенного крана в Темрюкском районе в знак протеста забрался на кран из-за того, что фирма-застройщик не выплатила ему заработную плату.

"Установлено, что мужчина находится в посёлке Веселовка Темрюкского района, где якобы из-за невыплаты заработной платы в знак протеста он забрался в кабину строительного крана. По данному факту аппаратом прокуратуры Краснодарского края и прокуратурой Темрюкского района организована проверка. Выяснено, что фирма-застройщик и по совместительству работодатель гражданина является ООО "Стройсервис". В отношении неё прокуратурой организована и проводится проверка соблюдения трудового законодательства. У второго крановщика претензий к работодателю не имеется", – сообщило ведомство вечером 10 мая в своем Telegram-канале.

Машинист крана заявил, что долг работодателя по зарплате составляет почти полмиллиона рублей. "В общей сложности нам на двоих должны почти полмиллиона. Мне за февраль еще нет, коллеге – март, апрель", – сообщил машинист крана на кадрах ролика, опубликованном 10 мая на YouTube-канале издания "Блокнот Краснодар".

Крановщик уточнил, что проводит забастовку на конце стрелы башенного крана, и что действие происходит в поселке Выселовка. "Я в тележке на конце стрелы, второй [крановщик] – в кабине. <…> Буду сидеть здесь, пока не получу деньги", – заявил машинист крана.

При этом оператор крана, находясь на конце его стрелы, снимает на камеру мобильного телефона панораму. На кадрах с высоты видны жилые дома и море, действие происходит днем. На заднем фоне слышны звуки проведения бытовых работ, динамик телефона также зафиксировал порывы ветра.

Публикация о том, что машинист башенного крана объявил забастовку взобравшись а его стрелу, была также размещена 10 мая в Telegram-канале "Туподар Краснодар", на который подписаны 38,7 тысячи пользователей. К 10.50 мск 11 мая эта запись набрала 12,2 тысячи просмотров и 37 комментариев. Большая часть их авторов похвалила крановщика за решительность.

"Молодец! Борется за свои права", – отметил пользователь Homa. "Молодец, мужчина! И воздухом чистым подышит, и зарплату надеюсь, получит. Правда возможно ещё сверхпремиальные от руководства вдогонку добавят, но это уже совсем другая история", – написала Ника Виноградова.

"А ОМОН бы на нерадивого работодателя", – считает Олеся. "В Веселовке обман на обмане. Там есть [другой строительный объект]. Вообще хозяин обманывает работников сильно", – заявил Сергей.

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