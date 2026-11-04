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17:58, 4 ноября 2026

Суд закрыл процесс по иску об изъятии активов Алексея Логвиненко

Алексей Логвиненко. Скриншот видео https://rostovgazeta.ru/news/2025-10-24/pochti-uletel-v-dubay-chto-izvestno-o-dele-eks-glavy-administratsii-rostova-logvinenko-5496792

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Ростове-на-Дону перевел в закрытый режим рассмотрение иска об изъятии в доход государства активов бывшего главы городской администрации и его близких.

Как писал "Кавказский узел", в октябре стало известно, что генпрокуратура подала в Советский райсуд Ростова-на-Дону иск с требованием обратить в доход государства имущество Алексея Логвиненко на сумму почти 1,6 миллиарда рублей.

Речь идет, в частности, о доме площадью 369 квадратных метров в СНТ "Садовод-любитель" в Ростове-на-Дону стоимостью почти 30 миллионов рублей, земельном участке, зарегистрированном на отца чиновника, квартире площадью 140 квадратных метров стоимостью 27 миллионов рублей, оформленной на сожительницу, нежилых помещениях общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров в том же здании, автомобилях Audi, GWM Tank, Mercedez-Benz, Toyota. Кроме того, речь идет о деньгах, изъятых при обыске в домах Логвиненко и его отца, а также хранившихся в ячейках банка, сообщило РБК.

Советский райсуд Ростова-на-Дону перевел в закрытый режим рассмотрение иска заместителя генпрокурора и Росимущества об обращении в доход государства активов Алексея Логвиненко, членов его семьи и связанных с ним людей, сообщил представитель суда.

"Заседания будут проходить в закрытом режиме", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

По данным агентства, собеседование по делу состоялось 2 ноября, рассмотрение иска по существу назначено на 24 ноября.

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Ответчиками вместе с Алексеем Логвиненко проходят его отец Валентин Логвиненко, Василий Карпов, Андрей Нор-Аревян, Виктория и Роман Полуляшные, Екатерина и Наталия Скороход. В иске Екатерина Скороход названа сожительницей экс-чиновника, о большинстве других ответчиков в публичном поле информации нет, пишет сегодня "Коммерсант".

Напомним, Алексей Логвиненко был задержан 24 октября 2025 года, а затем арестован по подозрению в превышении полномочий. Он отказался признать вину.

Первоначально следствие предположило, что Логвиненко вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка, что повлекло ущерб городскому бюджету в 47 миллионов рублей. Поднее стало известно, что Алексей Логвиненко стал подозреваемым по второму уголовному делу – о получении взятки в 13 миллионов рублей от представителя группы коммерческих организаций в 2019 году.

Алексей Логвиненко был назначен на должность главы администрации Ростова-на-Дону в октябре 2019 года решением городской думы, в октябре 2021 года депутаты продлили его полномочия. Чиновник подал в отставку в январе 2025 года, пояснив, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.

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Автор: "Кавказский узел"

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