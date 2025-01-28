Логвиненко объяснил отставку плохим здоровьем и новой работой

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Алексей Логвиненко на заседании думы, где рассматривался вопрос о его отставке с поста главы Ростова-на-Дону, пояснил, что уходит из-за состояния здоровья и новой работы.

Как писал "Кавказский узел", глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал в отставку. Местные жители, собравшиеся у мэрии, возмутились тем, что их не пустили на заседание. Обстановка на входе в мэрию стала напряженной, в здание прибыла полиция.

Собравшимся у входа в мэрию пояснили, что в зале нет свободных мест. Юрист Ирина Якымив, которая часто представляет интересы горожан в спорах с властями, заявила, что будет писать заявление в следственный комитет и прокуратуру на председателя городской думы Зинаиду Неярохину, передает телеграм-канал 161.ru.

На заседании, куда не смогли попасть горожане, Логвиненко заявил, что покидает пост по собственному желанию. В последней речи он сказал, что это связано со здоровьем и переходом на новое место работы. С сегодняшнего дня его полномочия прекращены - депутаты приняли решение единогласно. Врио главы назначен Александр Скрябин, сообщает телеграм-канал Don Mash.

Напомним, что 22 октября 2019 года 36 депутатов гордумы проголосовали за назначение Логвиненко на пост главы администрации города, один депутат высказался "против". На следующий день Логвиненко вступил в должность градоначальника.

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