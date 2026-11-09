Житель Ростовской области приговорен к длительному сроку по делу о диверсиях

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Суд приговорил Егора Ретинского к 18 годам колонии, признав его виновным в поджогах железнодорожного релейного шкафа и вышки сотовой связи в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги объектов инфраструктуры - в частности, релейных шкафов на железной дороге и вышек сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты, и в судах обвиняемые получают длительные сроки лишения свободы. Так, в сентябре суд приговорил уроженца Башкирии к 14 годам колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге в Краснодарском крае.

Южный окружной военный суд вынес приговор Егору Ретинскому, признав его виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), статье 275 (госизмена) и двум эпизодам части 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 281 (попытка диверсии), сообщила сегодня пресс-служба суда.

По данным суда, мужчина вступил в запрещенную террористическую организацию "Легион Свобода России" и с 16 июня по 2 июля 2024 года получил задание совершить поджог релейного шкафа.

"2 июля 2024 года подсудимый прибыл к месту расположения указанного объекта транспортной инфраструктуры Ростовской области, после чего предпринял попытку демонтажа двери релейного шкафа, однако, не достигнув результата, Ретинский облил релейный шкаф жидкостью для разжигания костров, после чего с помощью зажигалки воспламенил релейный шкаф. При этом Ретинский осуществил видеосъемку своих действий, после чего скрылся", - говорится в публикации на странице суда во "ВКонтакте".

Также с 1 августа по 8 сентября 2024 года Ретинский получил задание поджечь вышку сотовой связи в поселке Коксовый Белокалитвинского района, указано в сообщении суда.

"8 сентября 2024 года Ретинский прибыл к месту расположения указанной вышки сотовой связи, облил жгут с проводами у подножия вышки жидкостью для розжига костров, после чего с помощью зажигалки воспламенил зажигательную смесь. При этом Ретинский осуществил видеосъемку своих действий, после чего скрылся", - заявил суд.

Ретинский был задержан 8 мая 2025 года. "В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - отмечается в публикации. Позиция подсудимого и его защиты в ней не приведена.

Дела о поджогах вызывали сомнения у юристов и правозащитников

Напомним, в уголовных делах о поджогах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, заметил кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Версии следствия о мотивах поджога релейных шкафов выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, указали ранее правозащитники. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле 2025 года апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять наказания с приговорами по аналогичным делам в других регионах - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано.