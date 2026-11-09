×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:04, 9 ноября 2026

Житель Ростовской области приговорен к длительному сроку по делу о диверсиях

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил Егора Ретинского к 18 годам колонии, признав его виновным в поджогах железнодорожного релейного шкафа и вышки сотовой связи в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги объектов инфраструктуры - в частности, релейных шкафов на железной дороге и вышек сотовой связи. Следователи квалифицируют эти инциденты как диверсии и теракты, и в судах обвиняемые получают длительные сроки лишения свободы. Так, в сентябре суд приговорил уроженца Башкирии к 14 годам колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге в Краснодарском крае.

Южный окружной военный суд вынес приговор Егору Ретинскому, признав его виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), статье 275 (госизмена) и двум эпизодам части 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 281 (попытка диверсии), сообщила сегодня пресс-служба суда.

По данным суда, мужчина вступил в запрещенную террористическую организацию "Легион Свобода России" и с 16 июня по 2 июля 2024 года получил задание совершить поджог релейного шкафа.

"2 июля 2024 года подсудимый прибыл к месту расположения указанного объекта транспортной инфраструктуры Ростовской области, после чего предпринял попытку демонтажа двери релейного шкафа, однако, не достигнув результата, Ретинский облил релейный шкаф жидкостью для разжигания костров, после чего с помощью зажигалки воспламенил релейный шкаф. При этом Ретинский осуществил видеосъемку своих действий, после чего скрылся", - говорится в публикации на странице суда во "ВКонтакте".

Также с 1 августа по 8 сентября 2024 года Ретинский получил задание поджечь вышку сотовой связи в поселке Коксовый Белокалитвинского района, указано в сообщении суда.

"8 сентября 2024 года Ретинский прибыл к месту расположения указанной вышки сотовой связи, облил жгут с проводами у подножия вышки жидкостью для розжига костров, после чего с помощью зажигалки воспламенил зажигательную смесь. При этом Ретинский осуществил видеосъемку своих действий, после чего скрылся", - заявил суд.

Ретинский был задержан 8 мая 2025 года. "В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - отмечается в публикации. Позиция подсудимого и его защиты в ней не приведена.

Дела о поджогах вызывали сомнения у юристов и правозащитников

Напомним, в уголовных делах о поджогах зачастую фигурирует типичная формулировка: якобы "неустановленные лица" заставляют людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику". Такая фабула в большом числе уголовных дел говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, заметил кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Версии следствия о мотивах поджога релейных шкафов выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, указали ранее правозащитники. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

При этом кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах. Так, в апреле 2025 года апелляционный суд вдвое увеличил сроки наказания подросткам из Новосибирска по делу о диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам.

Подростки пытались добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять наказания с приговорами по аналогичным делам в других регионах - от 11 лет лишения свободы. Родители подростков убеждены, что дело сфальсифицировано.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Олег Пахолков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Бывший депутат принес публичные извинения танцовщице из Волгодонска за комментарии в соцсети

Предприниматель и бывший депутат Госдумы Олег Пахолков записал видео с публичными извинениями перед танцовщицей из Волгодонска за грубые комментарии сексуального характера и оскорбительные замечания о ее весе, которые он оставил в соцсети под видео с ее танцем и в ответах подписчицам.

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ростовская область подверглась атаке дронов

Беспилотники атаковали Миллеровский, Тарасовский и Неклиновский районы.

АЗС "Лукойл" в Калмыкии. Скриншот фото с сервиса "Яндекс. Карты". https://yandex.ru/profile/63475014909?lang=ru&utm_source=copy_link&utm_medium=social&utm_campaign=share Снижение цен на бензин на юге России стало результатом удешевления топлива на частных АЗС

Росстат отчитался о снижении цен на автомобильное топливо в 61 регионе России, больше всего бензин подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии. Речь идет о снижении цен на частных заправках, где в период дефицита цены были сильно завышены, на федеральных АЗС существенных изменений не произошло, рассказали местные жители.

БПЛА и ЛЭП. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Атака БПЛА оставила без света несколько сел в Ростовской области

В трех сельских поселениях Ростовской области отключилось электричество после падения обломков БПЛА на трансформатор, возник пожар, сообщил губернатор.

Боец из Сальского района убит в СВО

Руслан Решетников убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 1067 бойцов из Ростовской области.

Беспилотники над Ростовской областью. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Атака дронов привела к повреждению моста в Неклиновском районе

В Неклиновском районе Ростовской области при падения обломков дрона повреждения получил мост через реку Миус.

Темы дня
Кавказская свадьба. Фото: Рафаэль Алибегов, http://mykavkaz.ru/photos/active/photo6798.html Жители Карачаево-Черкесии оценили призыв муфтия сократить затраты на проведение свадеб

АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Астраханские водители сочли завышенными цены на АЗС

Российская военная база в Гюмри. Фото: Тиграна Петросяна для "Кавказского узла" Российские военные задержаны в Гюмри после нападения на украинца

Протестующие у парламента Грузии, 9 ноября 2026 года. Фото: Giorgi Mumladze / Facebook* Проевропейские протесты продолжаются в Тбилиси 712 дней

Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:10, 9 ноября 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
10:36, 9 ноября 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:07, 6 ноября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
23:29, 9 ноября 2026
Мобилизованный из Калмыкии убит на Украине
21:50, 9 ноября 2026
Коллегия одобрила преследование судьи из Сочи за взятку
18:34, 9 ноября 2026
Житель Адыгеи осужден за участие в экстремистской организации
17:33, 9 ноября 2026
Дело замглавы Анапы о превышении должностных полномочий дошло до суда
16:05, 9 ноября 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
11:41, 9 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Урупского района
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше