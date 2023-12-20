Аналитики поспорили о подоплеке поджога релейных шкафов на Кубани

20 декабря 2023, 17:43

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Версии следствия и суда о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали правозащитники. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил бывший сотрудник МВД.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд признал Александра Андреева и Петра Воскобойника виновными в приготовлении к поджогу релейных шкафов на железнодорожной станции.

В феврале этого года молодые люди получили предложение о заработке в мессенджере Telegram. Им было предложено неустановленным лицом поджечь два релейных шкафа на железной дороге в поселке Лорис города Краснодара. За каждый подожженный объект было обещано вознаграждение в 10 тысяч рублей. По данным следствия, молодые люди согласились совершить поджог и приехали на один из железнодорожных вокзалов Краснодара. Оттуда они поехали в садовое товарищество "Дружба", где планировали получить у местного жителя путем угроз деньги на приобретение монтировки. Кроме того, они планировали закупить бензин и моторное масло. Однако их задержали силовики.

Официальная версия следствия вызывает большие сомнения у военного юриста Артема Мугунянца. "У нас люди могут сознаться в чем угодно. Их хотели осудить по статье о диверсии и добились этого. Когда в дело вступают статьи о диверсии и теракте, то подозреваемые сознаются во многих грехах. Даже в самых невероятных вещах. В этой истории есть определенные вопросы, версия следствия не выглядит правдоподобной", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подобные странные дела начинают носить массовый характер. "Все это выглядит очень странно. Возможно, есть дела, в рамках которых люди получают приговоры по делу. Но поскольку странные дела начинают носить массовый характер, то здесь возникает вопрос, а не штампуют ли наши правоохранительные органы подобные дела. Их усилиями все диверсанты теперь выглядят как крайне глупые люди, которые совершают один и тот же набор действий, гарантирующий приговор на долгие годы", - отметил он.

Правозащитница, координатор "Движения сознательных отказчиков от военной службы"* Елена Попова также сомневается в официальной версии следствия.

"Это показания, от которых ты не можешь отказаться, когда стоит задача судить тебя по статьям о диверсии. Выглядит так, что сфабриковано на скорую руку. Следователи особо и не старались придумать правдоподобную историю. Все сделано так, что ты сразу думаешь о том, что дело сфабриковано, показания получены путем давления и запугивания. К сожалению, таких дел становится все больше и больше. И приговоров по поджогам также становится больше", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". По ее мнению, касаясь дел о поджогах военкоматов, "необходимо вести просветительскую работу, объяснять людям, какие есть способы не служить в армии".

Полковник МВД в отставке Амир Колов, наоборот, допускает, что версия следствия соответствует действительности.

"Релейные шкафы являются важными объектами, используемыми для управления инфраструктурой на железной дороге. В последнее время поджоги этих объектов инфраструктуры железных дорог в России приобретают распространенный характер диверсий на транспортных сообщениях. Возможно, лица, которые пытались исполнить это преступление, скрывают свои личности и представляют суду ложные сведения, касающиеся признаков субъективной стороны преступления, в том числе раскрывающие и умысел преступников", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, судя по версии следствия, в действиях осужденных была цель совершить преступление.

"В данном случае, независимо от умысла совершения объективной стороны преступления, усматривается преднамеренность совершения преступных действий в отношении социально значимого объекта, в связи с чем суд назначил справедливое наказание этим лицам за попытку совершения диверсии", - указал он.

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