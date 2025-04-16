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03:26, 16 апреля 2025

Кубанские приговоры по делам о диверсиях стали примером для судов в других регионах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд вдвое увеличил сроки подросткам из Новосибирска, осужденным по обвинению в диверсии на железной дороге, чтобы итоговое наказание соответствовало вынесенным на Кубани приговорам по аналогичным делам. 

Как информировал "Кавказский узел", родители подростков, задержанных в Новосибирске за поджог релейных шкафов, станции сотовой связи и самолета СУ-24, убеждены, что дело сфальсифицировано по аналогии с делами в регионах юга России, где неоднократно происходили поджоги релейных шкафов, расположенных на железной дороге. Уголовные дела о диверсиях в Краснодарском крае и Новосибирске имеют общие признаки системной фальсификации, указали родители четверых осужденных подростков.

19-летнего краснодарца Илью Мироничева суд приговорил к 11,5 года заключения за диверсию на железной дороге. В конце 2023 года Краснодарский краевой суд признал виновными Александра Андреева и Петра Воскобойника в подготовке к поджогу объектов транспортной инфраструктуры, сообщила ранее пресс-служба судов Краснодарского края.

Апелляционный суд 15 апреля рассмотрел апелляции на приговор четверым подросткам из Новосибирска по делу о диверсиях. Жалобы на приговор подал гособвинитель, а также один из осужденных, Павел Соловьев. 

Соловьев, получивший 7,5 лет, пытался добиться смягчения приговора, а представитель прокуратуры потребовал уравнять назначенные наказания  со средними сроками, которые назначаются судами в других регионах по аналогичным делам -  от 11 лет лишения свободы, сообщил “Кавказскому узлу” защитник одного из обвиняемых. 

Суд добавил Соловьеву и еще одному обвиняемому по два месяца, тогда как двум другим фигурантам, которые получили наименьшие сроки, удвоил их. 

“Двум другим фигурантам у которых было от 5 до 5,5 лет, апелляционный суд добавил еще по 5,5 лет, чтобы сроки составили, как в Краснодарском крае, от 10 до 11 лет”, - рассказал источник. Родители осужденных намерены обжаловать это решение в кассации. 

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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