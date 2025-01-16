Приговор подросткам из Новосибирска подтвердил аналогию с делами о диверсиях на юге России

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Уголовные дела о диверсиях в Краснодарском крае и Новосибирске имеют общие признаки системной фальсификации и суды выносят по ним аналогичные приговоры, указали родители четверых осужденных подростков.

Как информировал "Кавказский узел", родители подростков, задержанных в Новосибирске за поджог релейных шкафов, станции сотовой связи и самолета СУ-24, убеждены, что дело сфальсифицировано по аналогии с делами в регионах юга России, где неоднократно происходили поджоги релейных шкафов, расположенных на железной дороге.

19-летнего краснодарца Илью Мироничева суд приговорил к 11,5 года заключения за диверсию на железной дороге. В конце 2023 года Краснодарский краевой суд признал виновными Александра Андреева и Петра Воскобойника в подготовке к поджогу объектов транспортной инфраструктуры, сообщила ранее пресс-служба судов Краснодарского края. 11 мая стало известно, что четверо волгоградцев задержаны по делу о поджоге двух вышек сотовой связи. 1 мая стало известно, что уроженец Ростовской области арестован по делу о поджоге вертолета.

Родители четверых подростков из Новосибирска 14 января получили мотивированный приговор по делу о диверсии. Суд вынес приговоры днем ранее, 13 января, огласив только резолютивную часть. Все четверо обвиняемых получили высокие сроки, как и молодые люди, обвиненные по аналогичным делам в Краснодарском крае, рассказали корреспонденту “Кавказского узла” родители осужденных.

Согласно приговору, копия которого имеется в распоряжении “Кавказского узла”, самый большой срок - 7 лет и 6 месяцев - суд назначил молодому человеку, который был признан участником трех эпизодов, хотя родители обвиняемого документально подтвердили, что в момент вменяемого преступления юноша был дома. Еще один обвиняемый приговорен к 7 годам, двое других получили 6 лет и 6 месяцев и 5 лет заключения соответственно. Все обвиняемые в заключении достигли совершеннолетия.

Родители некоторых обвиняемых заявили, что обжалуют приговор. Защита настаивает, что вина всех обвиняемых по статье о диверсии доказана не была: молодые люди признавали вину частично, отрицая диверсионные цели и связь с ВСУ. Подростков, по их объяснениям, склоняли за вознаграждение совершить порчу имущества ради страховых выплат.

«Следствие и суд не разобрались в мотивах и целях подростков», -считает адвокат одного из них который пожелал остаться анонимным. На приговор будет подана апелляция, потому что вина моего подзащитного именно в диверсионной деятельности не доказана, тем более что никакого ущерба не было», - заявил “Кавказскому узлу” адвокат одного из обвиняемых на условиях анонимности.

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