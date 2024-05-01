Уроженец Ростовской области арестован по делу о поджоге вертолета

01 мая 2024, 05:44

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Суд в Москве арестовал пятерых фигурантов дела о поджоге вертолета на аэродроме Остафьево до 27 июня. Среди арестованных - уроженец Ростовской области Роман Яковец.

Как писал "Кавказский узел", пять человек были задержаны в Москве 29 апреля по подозрению в поджоге вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево. Среди задержанных - 22-летний житель Ростовской области.

Дорогомиловский районный суд арестовал 30 апреля пятерых обвиняемых в поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, пишет в своем телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, организатором группы стал завербованный спецслужбами Украины Станислав Хамидулин, он вовлек остальных четырех человек в осуществление плана за денежное вознаграждение. В числе тех, кто арестован по обвинению в совершении упомянутого преступления - уроженец Ростовской области Роман Яковец.

Обвинения предъявлены в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованный группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Все пятеро заключены под стражу на срок один месяц и 29 суток, то есть до 27 июня текущего года.

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