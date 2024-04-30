30 апреля 2024, 01:49

Уроженец Ростовской области задержан за соучастие в поджоге вертолета

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Пять человек задержаны в Москве по подозрению в поджоге вертолета Ка-32 на аэродроме Остафьево. Среди задержанных - 22-летний житель Ростовской области.

Неизвестные подожгли вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в Москве, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 апреля.

Вертолет использовался Московским авиационным центром для тушения пожаров, в момент поджога он находился на техобслуживании. На месте происшествия поджигатели оставили сумку для сменной обуви литровую бутылку, в которой была горючая жидкость, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки. Возбуждено уголовное дело, пишет 1rnd.ru.

29 апреля стало известно о задержании пятерых подозреваемых в поджоге - это четверо парне и 19-летняя девушка. Среди задержанных - уроженец Ростовской области, сообщает телеграм-канал "Baza".

Ростовчанин в день перед поджогом хвастался, что меняет квартиры "как перчатки" и прислал им скриншот из мобильного банка с тремя миллионами на счету. При этом он только недавно вернулся из армии и работал на вечерниках в Ростове-на-Дону.

Телеграм-канал также сообщает, что задержанные на допросе признались, что 22 апреля они вчетвером подожгли релейный шкаф на станции "Белорусская" в Москве.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта были заключены под стражу четыре жителя Ростова-на-Дону, подозреваемые в поджогах трансформаторных подстанций и подготовке поджога нефтепровода, сообщили силовики.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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