Четыре жителя Ростова-на-Дону арестованы по делу о теракте

25 марта 2024, 14:02

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Заключены под стражу четыре жителя Ростова-на-Дону, подозреваемые в поджогах трансформаторных подстанций и подготовке поджога нефтепровода, сообщили силовики.

Четыре жителя Ростова-на-Дону арестованы по подозрению в поджоге двух трансформаторных подстанций в городе и подготовке поджога магистрального нефтепровода, сообщила пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

По версии ведомства, подозреваемые подожгли две трансформаторные подстанции в Первомайском районе города, которые подают электричество в ближайшие многоквартирные дома.

"Задокументирован факт подготовки указанными лицами поджога опасного производственного объекта - магистрального нефтепровода, принадлежащего предприятию с государственным участием", - цитирует сегодня сообщение ведомства "Интерфакс".

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (теракт), отмечается в публикации.

Часть 2 статьи 205 УК РФ (теракт группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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