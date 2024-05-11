11 мая 2024, 04:36

Четверо волгоградцев задержаны по делу о поджоге двух вышек сотовой связи

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Студент волгоградского колледжа, вместе с тремя школьниками, таксистом и безработным подожгли две вышки сотовой связи по поручению неизвестных кураторов. Двое 14-летних школьников еще не достигли возраста уголовной ответственности, а другие четверо фигурантов задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

По данным следствия, четверокурсник Волгоградского строительного колледжа вступил в переписку в Telegram и мессенджере Element с неизвестными "кураторами".

Они предложили ему поджечь две базовые станции "Т2 Mobile" в поселке Царицын и Волгограде. За это ему обещали заплатить 400 долларов на криптокошелек, пишет 10 мая телеграм-канал Baza.

Первую вышку юноша поджег 3 мая вместе с двумя подельниками - ученикам восьмых классов двух местных школ. 5 мая он решил поджечь вторую вышку, на этот раз с ним пошли четверо - один из восьмиклассников, девятиклассник, безработный товарищ и знакомый таксист. Ущерб от поджогов оценен в два миллиона рублей.

Спустя несколько дней поджигателей задержали сотрудники ФСБ. 14-летний школьники ее не достигли возраста уголовной ответственности, остальные же задержанные - студент, 15-летний школьник и двое совершеннолетних - задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

Задержанным уже избрана мера пресечения, пишет v1.ru со ссылкой на собственный источник.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале мая в Москве были арестованы пятеро фигурантов дела о поджоге вертолета на аэродрому Остафьево. Среди арестованных - уроженец Ростовской области Роман Яковец.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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